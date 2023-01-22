Иранская шахматистка впервые объяснила, зачем сняла хиджаб в Казахстане

Фото: sports.kz

25-летняя Сара Хадем, которая в декабре прошлого года на чемпионате мира по быстрым шахматам и блицу в Алматы появилась без хиджаба, своим поступком вызвала скандал в родной стране. Власти Ирана, где закон обязывает женщин носить платок, отреклись от спортсменки. Девушка, которой после участия в турнире пришлось бежать в Испанию, впервые объяснила, зачем она это сделала, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The New Indian Express.

Некоторые восприняли поступок Сары, поддержку протестов, охвативших Иран после смерти 16 сентября 22-летней Махсы Амини. Амини была арестована полицией нравственности Тегерана за предполагаемое нарушение строгого дресс-кода страны для женщин.

Хадем, которая также известна как Сарасадат Хадемалшариех, переехала в Испанию в начале января со своим мужем, кинорежиссером Ардеширом Ахмади, и их десятимесячным сыном Сэмом.

В интервью, опубликованном в воскресенье в испанской газете El Pais, Хадем сказала, что перед турниром в Алматы она надела бы хиджаб, "только если бы были камеры, потому что я представляла Иран".

"Но с хиджабом я сама не своя, я плохо себя чувствую, и поэтому я хотела положить конец этой ситуации. И я решила больше не носить его ", — сказала она в своем первом публичном комментарии после переезда в Испанию.

Газета сообщила, что интервью проводилось в "секретном месте по соображениям безопасности".

Иранские спортсменки обязаны соблюдать строгий дресс-код, в основном покрывая голову, когда представляют свою страну на международных соревнованиях.

Хадем сказала, что надеется, что ее родственники в Иране "не пострадают от репрессий, потому что если кто-то и должен давать объяснения моим действиям, то это я, а не они, поскольку решение было только моим ".

Она сказала, что начала подумывать о переезде за границу после рождения сына.

"Я начала ценить жизнь в месте, где Сэм мог выходить на улицу и играть, не беспокоя нас, и многое в этом роде. Испания оказалась лучшим вариантом, когда я думала о Сэме", — сказала она.

Хадем сказала, что хотела бы продолжать представлять Иран на шахматных турнирах и планирует стать онлайн-стримером, представляя шахматные программы.

Напомним, 25 декабря прошлого года в Алматы съехались шахматные короли и гроссмейстеры из 50 стран мира.