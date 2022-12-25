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Шахматные короли и гроссмейстеры из 50 стран мира встретятся в Алматы
В алматинском Дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака стартует Чемпионат мира по шахматам по быстрым и блиц шахматам. Ведущие игроки из 50 стран: 176 мужчин и 98 женщин сойдутся в борьбе за мировые титулы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казахстанскую федерацию шахмат.
Церемония открыти запланирована на 19:30 25 декабря. Состязания продлятся до 30 декабря.
Турнир организован Международная Федерация шахмат ФИДЕ и Казахстанской Федерацией шахмат КФШ. Призовой фонд составит миллион долларов США.
Фаворитами открытого Чемпионата заявлены действующий чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия, рейтингом 2859 в декабрьском списке), Хикара Накамура (США, 2768), Фабиана Каруана (США, 2766), Ян Непомнящий (FIDE, 2793), Аниш Гири (Нидерланды, 2764), Александр Грищук (ФИДЕ, 2745), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, 2740), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша, 2729), Юй Янъи́ (Китай, 2728), действующий чемпион Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2737 - Блиц), также многие другие титулованные шахматисты.
Среди женщин выступают сильнейшие игроки: Александра Горячкина (ФИДЕ, 2584), Катерина Лагно (ФИДЕ, 2563), Хампи Конеру (Индия, 2572), Тан Жонгуй (Китай, 2518), Нана Дзагнидзе (Грузия, 2517), Харика Дронавали (Индия, 2507), Жансая Абдумалик (Казахстан, 2496), Сарасадат Хамедальшарьех (Иран, 2490), Антоанета Стефанова (Болгария, 2442), действующие чемпионы Алексадра Костенюк (ФИДЕ, 2520 - рапид) и Бибисара Асаубаева (Казахстан, 2440), а также другие звезды.
Для участия в открытом чемпионата рейтинг должен быть не ниже 2550, в женском не ниже 2250. Однако также допускаются действующие национальные чемпионы вне зависимости от рейтинга и 10 номинантов от президента ФИДЕ, 15 номинантов (для открытого турнира) или 10 номинантов (для женского турнира) от организаторов ЧМ, то есть от Казахстана.
"Чемпионат мира в Алматы – мощный импульс для развития казахстанских шахмат и туристического потенциала. Алматы в эти предновогодние дни превратится в центр мировых шахмат. Здесь соберутся лучшие игроки планеты. Чемпионат мира станет кульминацией большой работы, которую проводит Казахстанская федерация по развитию отечественных талантов и популяризации нашего спорта. Всего планируется около 250 топовых игроков из 50 стран мира с рейтингом ЭЛО не ниже 2550 для мужчин и 2250 для женщин плюс национальные чемпионы. Казахстан будет представлен всеми сильнейшими игроками. Кроме того, на правах организатора наша страна имеет право выставить еще 15 мужчин и 10 женщин без учета рейтингового ограничения", — отметил вице-президент Казахстанской федерации шахмат Дармен Садвакасов.
Специально для зрителей на площадке чемпионата будут работать комментаторы на казахском, русском и английском языках.
В прямом эфире можно будет услышать разборы партий от международных гроссмейстеров Муртаса Кажгалеева, Владислава Ткачёва, а также Олжаса Менгали. Будут работать и зарубежные комментаторы.
Фото: worldrapidandblitz2022.fide.com
Билеты для посещения масштабного шахматного праздника можно приобрести на сайте Ticketon, для детей вход бесплатный. Помимо этого, турнир будет освещаться на глобальных онлайн-площадках, в том числе – chess24.com и chess.com.
Чемпионат мира в Казахстане проходит при государственной поддержке — Министерство культуры и спорта РК, акимат Алматы, Дворец спорта имени Балуана Шолака.
Как отметил Дармен Садвакасов, за последние 10 лет казахстанские шахматы показали динамичное развитие. На детских, юниорских и молодежных чемпионатах мира казахстанцы завоевали более 50 медалей.
"Женская сборная РК по шахматам — одна из самых перспективных. Жансая Абдумалик, Динара Садуакасова, Бибисара Асаубаева входят в элиту мировых женских шахмат. В прошлом году в Польше Бибисара Асаубаева стала чемпионкой мира по блицу, она же заняла 2 место на мировом первенстве. В октябре в Италии на Чемпионате мира до 20 лет Асель Серикбай и Меруерт Камалиденова завоевали серебряную и бронзовую медали. В мае в Греции Назерке Нургали стала чемпионкой мира по блицу до 18 лет. Сильную игру демонстрируют также Зарина Нургалиева, Алуа Нурманова, Лия Курмангалиева, Ксения Балабаева, — сказал Дармен Садвакасов.
Вице-президент Казахстанской федерации шахмат добавил, что и в мужских шахматах тоже начали появляться хорошие результаты.
"В этом году Казыбек Ногербек одержал двойную победу на Чемпионате мира до 18 лет по быстрым шахматам и блицу, в классическом контроле он занял второе место. На Всемирной шахматной олимпиаде-2022 и женская, и мужская команды заняли наивысшие места в своей истории. Поэтому, мы ожидаем, что для Казахстана это будет успешный Чемпионат, в этом виде спорта наша страна занимает достойное место в мировом масштабе", — подчеркнул Дармен Садвакасов.
Казахстан будет представлен большим количеством игроков. Они получат уникальный практический игровой опыт с сильнейшими гроссмейстерами мира. Также ожидается, что ЧМ позволит привлечь в шахматы еще больше детей и любителей, посодействует увеличению массовости шахмат. В дни соревнований пройдут семинары ФИДЕ для судейского корпуса, сеансы одновременной игры и блицы для детей и всех желающих-любителей, отдельный турнир для программистов из IT-сектора.
Фото:worldrapidandblitz2022.fide.com
Также 2022 год объявлен ФИДЕ Годом женщин в шахматах.
В рамках этого события 27 декабря 2022 состоится мастер-класс с управляющим директором ФИДЕ, женским гроссмейстером Даной Рейзниеце-Озолой, которая также даст сеанс одновременной игры для талантливых казахстанских девушек. Дана Рейзниеце-Озола дважды становилась чемпионкой Европы среди девушек, была серебряной призеркой Чемпионата мира до 18 лет, четыре раза выигрывала женский чемпионат Латвии и 20 лет играла на первой доске в сборной своей страны. При этом будучи активным политиком и государственным деятелем – она была министром финансов, министром экономики, депутатом парламента Латвии. Также является матерью четверых детей.
В день закрытия Чемпионата мира в Алматы 30 декабря, ФИДЕ подведет итоги женского года в международных шахматах. Для Казахстана, чья женская сборная является одной из сильнейших в мире, эти результаты имеют большое значение, считают организаторы.
Фото: предоставлены Казахстанской Федерацией Шахмат
Также стартовал судейский семинар с привлечением аккредитованного судьи, в котором участвуют казахстанские международные арбитры. Это подготовка к судейству на самом чемпионате, где будут представлены шесть казахстанских судей.
Фото: предоставлены Казахстанской Федерацией Шахмат
По итогам семинара судьи повысят свои категории и получат возможность в будущем судить турниры самых высоких уровней по всему миру. К примеру, на последней Всемирной шахматной олимпиаде в Индии Казахстан представляли только два судьи – Бауыржан Каусар из Алматы и Олег Ринас из Караганды.
Такой семинар позволит увеличить количество судей из Казахстана, сертифицированных ФИДЕ.
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