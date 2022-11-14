iPhone 13 разыграют на выборах в Уральске

Фото: BaigeNews.kz / Артём Чурсинов

Смартфон Apple iPhone 13 разыграют среди избирателей на президентских выборах в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Instagram-аккаунт сообщества "Орал жастары".

Для участия в розыгрыше необходимо:

сфотографироваться возле избирательного ящика;

загрузить фото в Instagram с хэштегом #oraltandau2022;

отметить трёх друзей под публикацией на странице @oraljastary.

В конкурсе будет участвовать одна фотография, сделанная 20 ноября с 7:00 до 20:00. Аккаунты с двумя и более фотографиями не будут участвовать в розыгрыше. Победитель будет определён 22 ноября с помощью программы Lizaonair.