open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей



BaigeNews.kz / Артём Чурсинов Сегодня, 01:17
57
Фото: BaigeNews.kz / Артём Чурсинов

iPhone 13 разыграют на выборах в Уральске

Смартфон Apple iPhone 13 разыграют среди избирателей на президентских выборах в Уральске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Instagram-аккаунт сообщества "Орал жастары".

Для участия в розыгрыше необходимо:

  • сфотографироваться возле избирательного ящика;
  • загрузить фото в Instagram с хэштегом #oraltandau2022;
  • отметить трёх друзей под публикацией на странице @oraljastary.

В конкурсе будет участвовать одна фотография, сделанная 20 ноября с 7:00 до 20:00. Аккаунты с двумя и более фотографиями не будут участвовать в розыгрыше. Победитель будет определён 22 ноября с помощью программы Lizaonair.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#выборы #президентские выборы #Уральск
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:17
57
Поделитесь:
Наверх