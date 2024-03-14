Инвестпроекты на 2,2 трлн тенге реализуют в Туркестанской области за три года

В рамках рабочей поездки в Туркестанскую область премьер-министр РК Олжас Бектенов ознакомился с деятельностью теплоцентрали и трансформаторного завода в Кентау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.

ТЭЦ Кентау, построенная в 1934 году, является стратегическим объектом, обеспечивающим население города централизованным отоплением. Уровень износа оборудования здесь составляет 87%. Последний раз капитальный ремонт здесь проводился более 10 лет назад.





По информации кабмина, ранее за счет спонсоров отремонтированы четыре котла, тепломагистраль протяженностью 4,7 км. Еще четыре котла полностью обновляются. В апреле текущего года будет начат ремонт оставшихся двух котельных со сроком завершения до конца 2025 года.

"Генерация электроэнергии на ТЭЦ не покрывает собственные нужды, а тариф не позволяет провести масштабную реконструкцию. В этой связи поручаю министерствам энергетики, финансов для качественного предоставления услуг теплоснабжения и обеспечения стабильного прохождения предстоящего отопительного сезона рассмотреть варианты финансирования ремонтных работ", — отметил Олжас Бектенов.

Премьер-министр также посетил производственный цех Кентауского трансформаторного завода.



Во время осмотра предприятия Олжас Бектенов ознакомился с проводимой работой по совершенствованию технических характеристик и конструкции выпускаемых изделий, мерами по расширению производственных мощностей завода.



По итогам глава правительства обозначил важность дополнительной загрузки отечественного производителя электротехнического оборудования. В то же время предприятие должно взять на себя встречные обязательства по расширению и наращиванию производства, модернизации и цифровизации технологических операций.

"Здесь же главе правительства доложили о развитии обрабатывающей промышленности и реализации инвестиционных проектов. Так, пул инвестпроектов на 2024-2027 годы состоит из 145 проектов на 2,2 трлн тенге с созданием 17,7 тыс рабочих мест. Среди них в текущем году будут реализованы 44 проекта на 116,8 млрд тенге", - говорится в сообщении.

По итогам посещения объекта премьер-министр поставил перед акиматом задачу принять все необходимые меры по созданию комфортного бизнес-климата для активного привлечения инвесторов, в том числе расширять территорию малых промышленных парков и специальных индустриальных зон.