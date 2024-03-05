Инвестор больше трёх лет не мог получить посевные площади от акимата Жамбылской области

Местный исполнительный орган Жамбылской области не оказал содействие инвестору в развитии проекта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Жамбылской области.

В Байзакском районе Жамбылской области реализуется инвестиционный проект по производству и переработке молочной продукции, а также содержанию КРС.

"Крестьянское хозяйство "Нурлы-жай" инвестировало в проект порядка 400 млн тенге и является одним из передовых в регионе. Однако инвестор больше трех лет не мог получить от местного акимата посевные площади для дальнейшей реализации инвестпроекта. Местный исполнительный орган ссылался на отсутствие свободных угодий", - сообщили в прокуратуре.

Прокурорами выявлен и возвращен государству неиспользуемый сельхоз участок в данном районе, площадью 182 га. В месячный срок этот земельный участок предоставлен инвестору.