Инвестор больше трёх лет не мог получить посевные площади от акимата Жамбылской области
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Местный исполнительный орган Жамбылской области не оказал содействие инвестору в развитии проекта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Жамбылской области.
В Байзакском районе Жамбылской области реализуется инвестиционный проект по производству и переработке молочной продукции, а также содержанию КРС.
"Крестьянское хозяйство "Нурлы-жай" инвестировало в проект порядка 400 млн тенге и является одним из передовых в регионе.
Однако инвестор больше трех лет не мог получить от местного акимата посевные площади для дальнейшей реализации инвестпроекта. Местный исполнительный орган ссылался на отсутствие свободных угодий", - сообщили в прокуратуре.
Прокурорами выявлен и возвращен государству неиспользуемый сельхоз участок в данном районе, площадью 182 га. В месячный срок этот земельный участок предоставлен инвестору.
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