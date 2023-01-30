Инвестиционный доход ЕНПФ снизился в 2022 году

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Инвестиционный доход ЕНПФ по итогам 2022 года составил 914,1 миллиарда тенге. Это почти на полтриллиона тенге или 34,7 процента меньше, чем в 2021-ом году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Первого кредитного бюро.

Аналитики отмечают, что в целом доходы оказались на минимуме за последние три года. Это произошло в следствие непростого года для рынков. Из-за геополитики, высокой инфляции во всем мире, ужесточения монетарной политики и ожидания рецессии облигации и акции дешевели.

В 2021 году доходы от вознаграждений по ценным бумагам, вкладам, а также от переоценки бумаг составили один триллион 020 миллиардов тенге. В 2022 году – около 808 миллиардов тенге.

Внешнее управление в 2021 году принесло доход в размере 141 миллиард тенге. В 2022 году – убыток в 93,4 миллиарда тенге. Прочие доходы снизились с 169,8 миллиарда тенге - до 12,9 миллиарда тенге.

Единственный прирост – это доходы от переоценки иностранной валюты. Ослабление тенге принесло 186,6 миллиарда тенге – почти втрое больше, чем в 2021-ом (68,3 миллиарда тенге). По итогам года доходность пенсионных активов ЕНПФ составила 6,55 процента в то время как инфляция в Казахстане была втрое выше – 20,3 процента.