Инвестиции, инфраструктура и озеленение: аким Алматы рассказал президенту о развитии города

Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима города Алматы Ерболата Досаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства заслушал доклад о предварительных итогах социально-экономического развития Алматы за 11 месяцев текущего года.

Ерболат Досаев доложил, что за указанный период краткосрочный экономический индикатор вырос на 13%. Поступления в государственный бюджет составили 4,9 трлн тенге с ростом на 34,5%.

Аким Алматы проинформировал о том, что общий объем инвестиций в основной капитал увеличился на 20%. Частные инвестиции увеличились на 30,3% и достигли 1,4 трлн тенге. Всего с начала текущего года в экономику города вложено 1,53 трлн тенге.

"В Алматы ведется комплексная работа по развитию и экологизации общественного транспорта. В текущем году автобусный парк города обновлен на 1150 экологически чистых автобусов, в том числе 550 единиц приобретены частными перевозчиками. Впервые за последние 11 лет начал обновляться троллейбусный парк. На сегодня приобретены 100 троллейбусов, дополнительно с закупом еще 100 единиц в 2024 году парк троллейбусов обновится на 100%", - сказал Досаев.

Глава города также представил информацию о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры.

"В городе построено 25 км новых дорог на 70 улицах, проведен средний ремонт 200 км дорог. В сфере здравоохранения активно внедряется новый Единый стандарт первичной медико-санитарной помощи. В рамках нацпроекта "Комфортная школа" в Алматы начато строительство и проектирование 22 школ на 37,1 тысячи мест", - отметил он.

Он также проинформировал о том, что с начала года трудоустроено 36,7 тысячи молодых людей категории NEET, из них 82% – на постоянные рабочие места.

"На особом контроле – исполнение поручения Президента по озеленению города. С начала года высажено 276 тысяч деревьев и кустарников, до конца года их количество будет доведено до 320 тысяч. Парковые территории Алматы увеличились на 397 га", - добавил Токаев.

Касым-Жомарт Токаев дал поручения по дальнейшей диверсификации экономики мегаполиса и привлечению инвестиций, усилению мер поддержки малого и среднего бизнеса, экологизации общественного транспорта и развитию транспортного каркаса Алматы.