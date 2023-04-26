Интервью Эрдогана прервали из-за плохого самочувствия президента

Интервью президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана местным телеканалам резко прервали из-за того, что спикер вдруг почувствовал себя плохо, передаёт BaigeNews.kz.

Беседу показывали в прямом эфире. Трансляция прекратилась, когда журналист начал задавать вопрос о будущих перестановках в кабмине.

Через некоторое время Эрдоган вернулся, пожелал всем здоровья и сообщил, что в последние дни у него было много предвыборной работы, и он подхватил желудочный грипп.

Позже официальный представитель президента Ибрагим Калын написал в Twitter:

"Спасибо за крепкое здоровье нашего президента. Да сохранит его Бог".

Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu iyi hamdolsun.



Rabbim muhafaza eylesin.



pic.twitter.com/pD1J2iu6eO — İbrahim Kalın (@ikalin1) April 25, 2023

Ранее сообщалось о том, что Эрдоган официально выдвинут кандидатом в президенты Турции.