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aa.com.tr Сегодня, 07:35
21
Сегодня, 07:35
21
Фото: aa.com.tr

Эрдоган официально выдвинут кандидатом в президенты Турции

Действующий президент Турции, единый кандидат от "Республиканского альянса" Реджеп Тайип Эрдоган официально выдвинут кандидатом на пост главы государства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на местную газету BirGün.

Соответствующее заявление в Высший избирательный совет подали представители правящей Партии справедливости и развития и Партии националистического движения, входящей в альянс. 

Президентские выборы в Турции назначены на 14 мая. Выдвижение кандидатов пройдёт с 19-го по 23-е марта включительно.

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Сегодня, 07:35
21
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