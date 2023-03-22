Эрдоган официально выдвинут кандидатом в президенты Турции

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Действующий президент Турции, единый кандидат от "Республиканского альянса" Реджеп Тайип Эрдоган официально выдвинут кандидатом на пост главы государства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на местную газету BirGün.

Соответствующее заявление в Высший избирательный совет подали представители правящей Партии справедливости и развития и Партии националистического движения, входящей в альянс.

Президентские выборы в Турции назначены на 14 мая. Выдвижение кандидатов пройдёт с 19-го по 23-е марта включительно.