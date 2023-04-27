"Интересы страны превыше всего, а интересы граждан – в центре всего" - президент

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Президент Касым-Жомарт Токаев выступает сегодня на заседании Ассамблеи народа Казахстана. Он отметил, что АНК сыграла важную роль в политической модернизации страны, передаёт BaigeNews.kz.

"В ходе масштабных преобразований особое внимание было уделено Ассамблее. Этот уникальный институт обрел новые инструменты парламентского представительства, что полностью соответствует передовой международной практике. Пять депутатов сената, назначаемые президентом по предложению Ассамблеи, призваны на законодательном уровне осуществлять обратную связь, общественный контроль и представлять в парламенте интересы всех этносов Казахстана", - сообщил глава государства.

Он подчеркнул, что 12 членов Ассамблеи вошли в состав Национального курултая, привнеся в его работу бесценный опыт по продвижению универсальной модели общенационального диалога.

"Следует подчеркнуть, что Ассамблея сыграла важную роль в политической модернизации страны, укреплении общенационального единства. Ассамблея способствовала расширению общественной поддержки реформ, вовлечению всех этносов в решение стратегических задач развития государства", - отметил президент.

По его словам, в своем геополитическом окружении Казахстан стал единственной страной, которая реализует столь глубинные преобразования.

"Очевидно, что нам будет непросто, но сворачивать с этого пути в глубинных реформ или замедлять движение ни в коем случае нельзя. Мы должны всегда помнить, что интересы страны превыше всего, а интересы граждан – в центре всего. Поэтому все наши реформы, в первую очередь, направлены на укрепление государственности и обеспечение благополучия граждан. Программа политических реформ стала новой реальной и привлекательной платформой интеграции всех этносов в единую нацию", - считает Касым-Жомарт Токаев.

Новая модель политического устройства должна стать слаженным механизмом с включением в него ключевых государственных институтов, отметил он. Именно в рамках этой модели, в новой системе политических координат по-новому выстраиваются гармоничные межэтнические отношения, нацеленные на развитие и созидание.