Мы наблюдаем тихую революцию в Казахстане - Собчак

Известная российская журналистка Ксения Собчак сообщила подробности о своей командировке в Казахстан, присутствии в зале суда по делу Бишимбаева, порассуждала о понятии "уят" и развитии гражданского общества в республике, передаёт BaigeNews.kz.

На своей странице Instagram Собчак написала пост про "одну черту местных женщин, да и местного общества в целом" - прогрессивность.

"Я часто бываю в Казахстане и люблю эту страну. И уже не в первый раз замечаю странную коллизию. С одной стороны, большинство казахстанских женщин очень прогрессивно: они много работают, амбициозны, самостоятельны, хотят всего добиваться сами, стремятся к эмансипации, независимости, признания равенства. Более того, тут есть место здоровому феминизму, сестринству, взаимовыручке, пониманию girl power. Но наряду с этим в стране есть такое понятие - "уят". Переводится дословно как "стыд", а проявляется в общественном порицании. И онлайн, и оффлайн. И в рамках этого явления женщину могут начать позорить за любое отступление от консервативных норм. Вышла на улицу в мини-юбке? Уят. Несколько ухажеров? Уят. Ушла от мужа, даже если он тебя бьет? Уят. И конечно это создает дополнительное давление на женщин, которые подвергаются моральному насилию", - написала Собчак.

Журналистка отметила, что защитники культуры "уят" говорят, что он популярен у части населения из-за быстрого развития свободных нравов в Казахстана и прогрессивных взглядов молодежи. Старшему поколению хочется таким образом "уберечь их от ошибок", создавая определённые рамки приличия.