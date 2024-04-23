Мы наблюдаем тихую революцию в Казахстане - Собчак
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Известная российская журналистка Ксения Собчак сообщила подробности о своей командировке в Казахстан, присутствии в зале суда по делу Бишимбаева, порассуждала о понятии "уят" и развитии гражданского общества в республике, передаёт BaigeNews.kz.
На своей странице Instagram Собчак написала пост про "одну черту местных женщин, да и местного общества в целом" - прогрессивность.
"Я часто бываю в Казахстане и люблю эту страну. И уже не в первый раз замечаю странную коллизию. С одной стороны, большинство казахстанских женщин очень прогрессивно: они много работают, амбициозны, самостоятельны, хотят всего добиваться сами, стремятся к эмансипации, независимости, признания равенства. Более того, тут есть место здоровому феминизму, сестринству, взаимовыручке, пониманию girl power.
Но наряду с этим в стране есть такое понятие - "уят". Переводится дословно как "стыд", а проявляется в общественном порицании. И онлайн, и оффлайн. И в рамках этого явления женщину могут начать позорить за любое отступление от консервативных норм. Вышла на улицу в мини-юбке? Уят. Несколько ухажеров? Уят. Ушла от мужа, даже если он тебя бьет? Уят. И конечно это создает дополнительное давление на женщин, которые подвергаются моральному насилию", - написала Собчак.
Журналистка отметила, что защитники культуры "уят" говорят, что он популярен у части населения из-за быстрого развития свободных нравов в Казахстана и прогрессивных взглядов молодежи. Старшему поколению хочется таким образом "уберечь их от ошибок", создавая определённые рамки приличия.
"Но на практике за этой традицией как раз маскируется архаичность. Дело Салтанат в этом смысле переломное, оно меняет эти понятия. Раньше через уят консервативная часть населения буквально диктовала женщинам: не болтай, не выноси сор из избы, молчи, стерпится — слюбится. А теперь девушки не просто объединились в кампанию против домашних тиранов, но и добились принятия специального закона. В общем, очень интересные дела сейчас в Казахстане происходят на фоне дела Салтанат. Возможно, мы наблюдаем своеобразную тихую революцию. Победа гражданского общества, получается", - заключила Ксения Собчак.
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