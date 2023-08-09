Иностранцы пытались попасть в Европу через Казахстан
Сегодня, 12:09
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Сегодня, 12:09Сегодня, 12:09
169Фото: ПС КНБ РК
Пять иностранцев задержали наши пограничники, передаёт BaigeNews.kz.
4 августа 2023 года пограничниками департамента ПС КНБ по Западно-Казахстанской области задержаны пятеро иностранных граждан при попытке незаконного пересечения государственной границы в обход установленных пунктов пропуска на территорию Российской Федерации.
Данные лица прибыли в РК авиасообщением в качестве туристов.
По предварительным сведениям, они направлялись в страны Евросоюза в поисках лучших условий жизни.
Постановлением суда Таскалинского района ЗКО задержанные привлечены к административной ответственности и выдворены за пределы Республики Казахстан.
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