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  • BAIGENEWS

Иностранцы пытались попасть в Европу через Казахстан

Сегодня, 12:09
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ПС КНБ РК Сегодня, 12:09
Сегодня, 12:09
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Фото: ПС КНБ РК

Пять иностранцев задержали наши пограничники, передаёт BaigeNews.kz.

4 августа 2023 года пограничниками департамента ПС КНБ по Западно-Казахстанской области задержаны пятеро иностранных граждан при попытке незаконного пересечения государственной границы в обход установленных пунктов пропуска на территорию Российской Федерации.

Данные лица прибыли в РК авиасообщением в качестве туристов.

По предварительным сведениям, они направлялись в страны Евросоюза в поисках лучших условий жизни.

Постановлением суда Таскалинского района ЗКО задержанные привлечены к административной ответственности и выдворены за пределы Республики Казахстан. 

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