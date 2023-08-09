Иностранцы пытались попасть в Европу через Казахстан

Пять иностранцев задержали наши пограничники, передаёт BaigeNews.kz.



4 августа 2023 года пограничниками департамента ПС КНБ по Западно-Казахстанской области задержаны пятеро иностранных граждан при попытке незаконного пересечения государственной границы в обход установленных пунктов пропуска на территорию Российской Федерации.

Данные лица прибыли в РК авиасообщением в качестве туристов.

По предварительным сведениям, они направлялись в страны Евросоюза в поисках лучших условий жизни.

Постановлением суда Таскалинского района ЗКО задержанные привлечены к административной ответственности и выдворены за пределы Республики Казахстан.