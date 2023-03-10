Иностранцы поставляли опий и гашиш в Казахстан по Каспийскому морю — КНБ

Фото: Пресс-службы КНБ РК

В Комитете национальной безопасности завершили расследование уголовного дела в отношении трёх иностранцев и гражданина Казахстана по факту контрабанды наркотических средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Специализированный суд по уголовным делам Мангистауской области признал участников преступной группы виновными в соответствии с частью 4 статьёй 286 УК РК и приговорены к длительным срокам лишения свободы.

Они были задержаны в августе 2022 года при попытке поставки 10 килограммов опия и восьми килограммов гашиша в Казахстан через акваторию Каспийского моря. Подсудимые незаконно пересекли государственную границу на маломерном катере, обладающее высокими скоростными характеристиками и малыми габаритами, что усложняло его обнаружение радиолокационными средствами.

Доставка наркотиков осуществлялась в ночное время в условиях ограниченной видимости. Для навигации преступниками использовались спутниковые средства связи и GPS.

В ходе судебного разбирательства вина подсудимых была полностью доказана материалами уголовного дела. Работа по борьбе с наркобизнесом продолжается.