Иностранца, разыскиваемого за убийство, задержали в Астане

Преступника, находящегося в розыске в Узбекистане, задержали в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

"В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Бөгет" сотрудниками Управления по противодействию экстремизму ДП Астаны задержан 28-летний гражданин Узбекистана, находящийся в международном розыске за убийство. Инициатор розыска - УВД Сурхандарьинской области Республики Узбекистан", - сообщили в департаменте полиции Астаны.

Мужчина водворён в изолятор временного содержания. Решается вопрос об экстрадиции.

На территории столицы в период 11 апреля по 11 мая проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Бөгет" с целью противодействия религиозному экстремизму и терроризму иностранцами и лицами без гражданства.