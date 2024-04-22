Иностранца, разыскиваемого за убийство, задержали в Астане
Вчера, 22:54
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Вчера, 22:54Вчера, 22:54
147Фото: polisia.kz
Преступника, находящегося в розыске в Узбекистане, задержали в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
"В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Бөгет" сотрудниками Управления по противодействию экстремизму ДП Астаны задержан 28-летний гражданин Узбекистана, находящийся в международном розыске за убийство. Инициатор розыска - УВД Сурхандарьинской области Республики Узбекистан", - сообщили в департаменте полиции Астаны.
Мужчина водворён в изолятор временного содержания. Решается вопрос об экстрадиции.
На территории столицы в период 11 апреля по 11 мая проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Бөгет" с целью противодействия религиозному экстремизму и терроризму иностранцами и лицами без гражданства.
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