Иностранный наблюдатель отметил отсутствие силовых структур на избирательных участках 20 ноября

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Международный наблюдатель из США, президент международного налогового и инвестиционного центра Дэниел Витт отметил, что во время выборов на избирательных участках не было представителей силовых структур, передаёт BaigeNews.kz.

По его мнению, это говорит об уверенности властей в том, что голосование пройдёт без сбоев.

"Выборы прошли мирно и организованно, за исключением нескольких небольших и кратковременных акций протеста, согласно сообщениям в прессе. Наша команда из четырёх человек посетила около 50 избирательных участков и отметила отсутствие представителей силовых структур на них. Это говорит об уверенности властей в том, что голосование пройдёт без сбоев. Что ещё более важно, это подчеркивает свободу избирателей отдавать свои голоса за выбранного ими кандидата", - сказал Дэниел Витт.

Продвижение демократии в Казахстане является важной задачей, наряду с сохранением суверенитета страны, поддержанием регионального мира и безопасности, а также продолжением внушительного социально-экономического развития Казахстана, сказал он.

"С обновлённым избирательным мандатом Президент будет иметь общественную поддержку и полномочия для принятия решительных мер, способствующих национальной безопасности и целостности, гражданскому согласию, будущему процветанию и дальнейшим экономическим и политическим реформам в стране", - отметил наблюдатель.

Омер Коджаман, заместитель генерального секретаря Организации тюркских государств рассказал, что миссия от ОТГ посетила 16 избирательных участков в день выборов, и не заметила никаких нарушений.

"Мы провели наблюдение в различных районах города Астаны. Миссия выполнила свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также с общепринятыми правилами по организации и проведению выборов без вмешательств в избирательный процесс, и не нарушая суверенитет государства. В рамках наших наблюдений за процессом до выборов 17 ноября миссия провела встречу с министром иностранных дел Казахстана, председателем ЦИК, а также кандидатами Салтанат Турсынбековой, Жигули Дайрабаевым, Мейрамом Кажыкеном, Нурланом Ауесбаевым. В день выборов делегация ОТГ посетила открытие избирательного участка в Астане. Обработка бюллетеней и результатов были проведены своевременно", - сказал глава миссии.

Ербол Кая, член Великого национального собрания Турции также отметил организованность на избирательного участках.