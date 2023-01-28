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Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские
В сеть попало видеообращение гражданина Узбекистана. Мужчина обвиняет полицейских Жетысуской области в том, что его избили и продали в рабство, передаёт BaigeNews.kz.
Видео крика о помощи появилось на странице паблика "Талдыкорганец" в Instagram.
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Вадим Хамраев рассказал о том, что уже 10 лет проживает в Казахстане, в городе Уштобе Каратальского района области Жетысу. Документы давно потерял. По словам мужчины, участковые потребовали у него 100 тысяч тенге, не получив желаемого, избили. На видео Хамраев продемонстрировал шрамы на руках и ногах.
"Продали меня на "фазенду" в низовье Кайрату какому-то. Взяли шесть баронов и 200 тысяч. Моим жене и тестю сказали, что меня закрыли и департировали, а я находился на "фазенде", а вчера убежал и пришёл сюда. Прошу у всего народа, чтобы видео дошло до президента. У меня здесь двое детей. Я устал, у них и печку топил, и машину в гараже у меня оставляли, и огороды копал. Устал от такой жизни. Меня угрожают убить каждый день, прошу вытащить меня из этой ситуации", — сказал мужчина на видео.
Ситуацию прокомментировали в департаменте полиции области Жетысу.
"Сообщаем, что по указанному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьёй 362 часть 4 УК РК (Превышение власти или должностных полномочий). Досудебное расследование находится в производстве управления собственной безопасности", — прокомментировали в полиции.
В ведомстве добавили, что правоохранители разыскали автора видеообращения. Им оказался 38-летний иностранный гражданин. Руководство областного департамента полиции взяло расследование на особый контроль.
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