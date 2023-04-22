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Иностранец подал в суд на жену-астанчанку, ради общения с ребенком
В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних города Астаны рассмотрено гражданское дело по иску отца к матери о возвращении ребенка в страну постоянного проживания из Казахстана в Швейцарию, передаёт BaigeNews.kz.
По данным столичного суда, ребёнок, являющийся гражданином Швейцарии, временно проживал с родителями и проходил лечение в городе Астане с мая 2020 года. Родители ребенка брак не расторгли. Отец и мать совместно осуществляли опеку над ребенком до 31 декабря 2022 года.
Между родителями в ходе семейных споров, в том числе по поводу лечения, было заключено семейное соглашение, по условиям которого местом жительства ребенка с 2023 года будет в Швейцарии. Однако мать ребенка принятое на себя обязательство не выполнила и мальчика не возвратила на его родину.
Отец ребенка настаивал, что ребенок интегрирован в швейцарскую культуру, знает только немецкий язык, поэтому для его развития благополучной средой является место его постоянного проживания.
В суде установлено, что по сообщению рукодоства медицинского центра, поставленный ребенку диагноз и методика лечения не требуют обязательного нахождения на территории РК и назначенный план лечения может осуществляться за пределами республики.
"Поскольку со стороны матери Д. имело место незаконное удержание ребенка на территории РК, решением суда иск удовлетворен в полном объеме. Суд обязал ответчика возвратить несовершеннолетнего ребенка в страну постоянного проживания в Швейцарию из РК в соответствии с международным договором – Конвенцией о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей от 25 октября 1980 года", - говорится в сообщении суда Астаны.
Решение суда вступило в законную силу
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