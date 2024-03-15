Иногда мы воспринимаем историю слишком эмоционально – Президент
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Излишнее копание в прошлом несёт больше вреда, чем пользы, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Выступая на Национальном курултае в Атырау, он отметил, что общество воспринимает историю слишком эмоционально, передаёт BaigeNews.kz.
"Надо признать, что иногда мы воспринимаем историю слишком эмоционально. Излишнее копание в прошлом принесет нам больше вреда, чем пользы. Прошлое изменить никому не по силам. И стоит всегда помнить, что самый справедливый судья – это время. Нам нужны сплоченность и солидарность, а не бесплодные разговоры и бесконечные споры. На современном этапе истории у нашего народа слова и дела должны быть едины. Поэтому важно, чтобы наша интеллигенция особое внимание уделила вопросам укрепления единства нации. Старшие поколения должны указывать путь, давать молодежи правильные ориентиры и наставления", - сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что в Казахстане много талантливых, образованных, активных молодых людей. Задача – привить им самые благородные и прогрессивные качества.
"Если в ближнем ты не видишь друга, бесполезны все твои дела" – эти слова великого Абая не теряют актуальности и сегодня. Я всегда желаю, чтобы представители нашей интеллигенции были едины и проявляли взаимную солидарность. Ведь в конечном итоге из нашей взаимной заботы друг о друге складывается наше общее сочувствие и забота о судьбе страны. Ещё раз повторю: надо прекратить все никчемные мелкие разговоры, которые вносят раздор в наше общество. Мы должны стремиться думать и размышлять на общенациональном уровне", - заключил Касым-Жомарт Токаев.
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