Иногда мы воспринимаем историю слишком эмоционально – Президент

Излишнее копание в прошлом несёт больше вреда, чем пользы, считает президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Выступая на Национальном курултае в Атырау, он отметил, что общество воспринимает историю слишком эмоционально, передаёт BaigeNews.kz.

"Надо признать, что иногда мы воспринимаем историю слишком эмоционально. Излишнее копание в прошлом принесет нам больше вреда, чем пользы. Прошлое изменить никому не по силам. И стоит всегда помнить, что самый справедливый судья – это время. Нам нужны сплоченность и солидарность, а не бесплодные разговоры и бесконечные споры. На современном этапе истории у нашего народа слова и дела должны быть едины. Поэтому важно, чтобы наша интеллигенция особое внимание уделила вопросам укрепления единства нации. Старшие поколения должны указывать путь, давать молодежи правильные ориентиры и наставления", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что в Казахстане много талантливых, образованных, активных молодых людей. Задача – привить им самые благородные и прогрессивные качества.