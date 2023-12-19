Инкубаторы для новорожденных и реанимационные системы начнут выпускать в Алматы

В Алматы продолжают реализовываться меры по дальнейшей диверсификации экономики. В приоритетном направлении обрабатывающей промышленности реализуются якорные проекты. Так, в 2024 году будет введен логистический центр Wildberries и 3 проекта по производству медоборудования, передает BaigeNews.kz.

Об этом сообщили в Управлении предпринимательства и инвестиций города Алматы.

В частности, будут производить операционные светильники, кровати пациентов, инфракрасные обогреватели для детей, аппараты для фототерапии, аспираторы, инкубаторы для новорожденных, реанимационные системы, аппараты УЗИ, ЭКГ, системы цифровой рентгенографии и многое другое.

В 2025 году будет запущен мультибрендовый автозавод Changan, Сhery и Haval, завод теплоизоляционных материалов Knauf Insulations и еще 4 проекта по производству 6 фармпрепаратов и медоборудования. А в 2026 году планируется ввести завод по производству легковых автомобилей ORBIS MANUFACTURING. Таким образом, доля обрабатывающей промышленности в экономике Алматы увеличится до 5,6% в 2024 году и до 6,6% в 2025 году.