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  • "Инклюзия – это про поддержку и условия для каждого казахстанца" - социальный предприниматель
baigenews.kz Сегодня, 17:30
326
Сегодня, 17:30
326
Фото: baigenews.kz

"Инклюзия – это про поддержку и условия для каждого казахстанца" - социальный предприниматель

Инклюзия - залог здорового общества, где уважают каждого человека независимо от его физических особенностей. Социальный предприниматель, который на деле занимается этим вопросом в Казахстане - Айжан Альжанова. Корреспондент BaigeNews.kz поговорила с Айжан о вопросе инклюзивности в Казахстане, в чем главные проблемы, и о ее фонде Мама Про. 

Айжан Альжанова - социальный предприниматель, магистр наук Высшей Школы Образования Назарбаев Университета по специальности "Управление инклюзивным образованием". Айжан не просто знает теорию, но и на практике развивает проект. 

Айжан совместно с Гульсим Семёновой и Асией Тикеевой основали Фонд поддержки и развития социально уязвимых женщин "Мама Про". Фонд основан в 2018 году. 

За время работы фонд успел открыть 4 Тренинговых центра для семей, где растут особенные дети. Его основные программы: 

1.  Курс по основам предпринимательства и цифровой грамотности для родителей особенных детей. Курс помогает родителям повысить личную эффективность, изучить основы построения и продвижения бизнеса, а также повысить свою цифровую грамотность. 
2.  Психологический курс групповой поддержки родителей. Курс помогает мамам и папам особенных детей справиться с проблемами психологического характера, преодолеть стресс и принять модель особенного родительства.
3.  Психологический курс групповой поддержки родных братьев и сестер особенных детей "Сиблинги". Курс помогает подросткам с особенными братьями и сёстрами преодолеть тревоги и волнения, повысить ментальную гигиену и быть уверенными в себе.

Особенность центров в том, что там есть детская комната. Пока родители учатся, их особенные дети находятся под присмотром воспитателей.

Центры находятся в Астане, Алматы, Усть-Каменогорске и Шымкенте. В центрах также проводятся мастер-классы и тренинги на различные темы, интересующие членов семей, где растут детки с особенностями в развитии.

Проекту исполнилось 5 лет. За время работы у фонда более 1200 выпускников. Родители отмечают улучшение эмоциального фона в семье, повышение доходов. Выпускники курса по основам предпринимательства открыли более 100 объектов малого предпринимательства. Фонд активно принимает участие в конференциях, круглых столах и заседаниях. В совокупности около 5000 участников стали членами сообщества "Мама Про".

Все члены команды Мама Про являются родителями особенных детей. Личные истории и проблемы мотивировали открыть фонд. 

“Мы глубоко убеждены, что повышая осведомленность родителей, помогая им достигнуть благосостояния, качество жизни, их особенных детей улучшается. Реабилитация ребенка начинается с реабилитации его родителей. Также в развитых странах инклюзии способствовали родители особенных детей. Они помогали государству и школам узнать о нуждах своих детей и продвигали их права. Мы верим, что помогая родителям, они в дальнейшем смогут помочь улучшить условия и возможности для своих детей”, - говорит Айжан. 

Айжан также огромную благодарность выражает организациям, которые финансово поддерживали фонд и помогали ему развиваться. 

“Мы бы не смогли достичь этого уровня без финансовой поддержки. С первых дней работу нашей организации поддерживает Фонд "Сорос-Казахстан". Также в числе наших партнеров посольство США в Казахстане, Ассоциация жен послов, KMF Demeu, ТОО Транском и много неравнодушных граждан”, - отмечает она.  

Заниматься социальным проектом не всегда легко. С одной стороны, участники фонда вдохновляются результатами и видят, что улучшаются сотни жизней. С другой стороны, такие организации и проекты всегда в поисках финансирования. Но стоит отметить, что на протяжении 5 лет фонд упорно движется к своей цели и не предаёт ценности. 

“Мы хотим, чтобы особенные дети жили в лучших условиях. Мы хотим, чтобы родители, которые воспитывают особенных детей, были ментально здоровыми и финансово устойчивыми, мы верим, что программы наших центров помогают и улучшают жизни. Поэтому желаем помнить о миссии и ценностях всем своим коллегам, кто занимается социальными проектами,” - говорит Айжан.

Главная проблема вопроса инклюзии в Казахстане – нехватка ресурсов. Нельзя внедрить качественное инклюзивное образование без должной подготовки учителей, управленцев. Необходимо комплексно охватывать все аспекты: повышать уровень осведомленности граждан, повышать уровень безбарьерной среды, менять программы для будущих учителей, повышать качество ресурсных центров, привлекать родителей для проектирования школ и программ, чтобы нужды каждого ребенка были встречены.

“Для меня инклюзия – это про поддержку и условия для каждого гражданина РК. Если у тебя инвалидность, то ты знаешь, что куда бы ты ни пошел, тебе будет комфортно. Если у тебя особенный ребенок, то ты знаешь, что в любом случае ты можешь работать и реализовывать свои проекты. Ты можешь быть уверенным, что у твоего особенного ребенка будет право на обучение в школе рядом с домом, где ему будет комфортно. Инклюзия – это про то, чтобы каждому человеку были условия везде. Это не про исправить дефекты ради стандартов общества и системы. Это про то, что стандарты и системы гибкие насколько, что каждому комфортно жить, каким бы он не родился и какие бы у него ни были условия жизни,” - отмечает она.

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#инклюзивное образование #инклюзивность
Инкар Демесинова Журналист
Сегодня, 17:30
326
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