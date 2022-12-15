"Инклюзия – это про поддержку и условия для каждого казахстанца" - социальный предприниматель

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Инклюзия - залог здорового общества, где уважают каждого человека независимо от его физических особенностей. Социальный предприниматель, который на деле занимается этим вопросом в Казахстане - Айжан Альжанова. Корреспондент BaigeNews.kz поговорила с Айжан о вопросе инклюзивности в Казахстане, в чем главные проблемы, и о ее фонде Мама Про.

Айжан Альжанова - социальный предприниматель, магистр наук Высшей Школы Образования Назарбаев Университета по специальности "Управление инклюзивным образованием". Айжан не просто знает теорию, но и на практике развивает проект.

Айжан совместно с Гульсим Семёновой и Асией Тикеевой основали Фонд поддержки и развития социально уязвимых женщин "Мама Про". Фонд основан в 2018 году.

За время работы фонд успел открыть 4 Тренинговых центра для семей, где растут особенные дети. Его основные программы:

1. Курс по основам предпринимательства и цифровой грамотности для родителей особенных детей. Курс помогает родителям повысить личную эффективность, изучить основы построения и продвижения бизнеса, а также повысить свою цифровую грамотность.

2. Психологический курс групповой поддержки родителей. Курс помогает мамам и папам особенных детей справиться с проблемами психологического характера, преодолеть стресс и принять модель особенного родительства.

3. Психологический курс групповой поддержки родных братьев и сестер особенных детей "Сиблинги". Курс помогает подросткам с особенными братьями и сёстрами преодолеть тревоги и волнения, повысить ментальную гигиену и быть уверенными в себе.

Особенность центров в том, что там есть детская комната. Пока родители учатся, их особенные дети находятся под присмотром воспитателей.

Центры находятся в Астане, Алматы, Усть-Каменогорске и Шымкенте. В центрах также проводятся мастер-классы и тренинги на различные темы, интересующие членов семей, где растут детки с особенностями в развитии.

Проекту исполнилось 5 лет. За время работы у фонда более 1200 выпускников. Родители отмечают улучшение эмоциального фона в семье, повышение доходов. Выпускники курса по основам предпринимательства открыли более 100 объектов малого предпринимательства. Фонд активно принимает участие в конференциях, круглых столах и заседаниях. В совокупности около 5000 участников стали членами сообщества "Мама Про".

Все члены команды Мама Про являются родителями особенных детей. Личные истории и проблемы мотивировали открыть фонд.

“Мы глубоко убеждены, что повышая осведомленность родителей, помогая им достигнуть благосостояния, качество жизни, их особенных детей улучшается. Реабилитация ребенка начинается с реабилитации его родителей. Также в развитых странах инклюзии способствовали родители особенных детей. Они помогали государству и школам узнать о нуждах своих детей и продвигали их права. Мы верим, что помогая родителям, они в дальнейшем смогут помочь улучшить условия и возможности для своих детей”, - говорит Айжан.

Айжан также огромную благодарность выражает организациям, которые финансово поддерживали фонд и помогали ему развиваться.

“Мы бы не смогли достичь этого уровня без финансовой поддержки. С первых дней работу нашей организации поддерживает Фонд "Сорос-Казахстан". Также в числе наших партнеров посольство США в Казахстане, Ассоциация жен послов, KMF Demeu, ТОО Транском и много неравнодушных граждан”, - отмечает она.

Заниматься социальным проектом не всегда легко. С одной стороны, участники фонда вдохновляются результатами и видят, что улучшаются сотни жизней. С другой стороны, такие организации и проекты всегда в поисках финансирования. Но стоит отметить, что на протяжении 5 лет фонд упорно движется к своей цели и не предаёт ценности.

“Мы хотим, чтобы особенные дети жили в лучших условиях. Мы хотим, чтобы родители, которые воспитывают особенных детей, были ментально здоровыми и финансово устойчивыми, мы верим, что программы наших центров помогают и улучшают жизни. Поэтому желаем помнить о миссии и ценностях всем своим коллегам, кто занимается социальными проектами,” - говорит Айжан.

Главная проблема вопроса инклюзии в Казахстане – нехватка ресурсов. Нельзя внедрить качественное инклюзивное образование без должной подготовки учителей, управленцев. Необходимо комплексно охватывать все аспекты: повышать уровень осведомленности граждан, повышать уровень безбарьерной среды, менять программы для будущих учителей, повышать качество ресурсных центров, привлекать родителей для проектирования школ и программ, чтобы нужды каждого ребенка были встречены.