Инклюзивные отделения открывают банки Казахстана

Фото: fingramota.kz

Банки Казахстана сделали большой шаг в сторону адаптации отделений для людей с инвалидностью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка.

По данным ведомства, в стране разработаны методические рекомендации для обеспечения доступности финансовых услуг и создания безбарьерной среды для лиц с инвалидностью, которым следуют три банка второго уровня. По данным ведомства, для исполнения рекомендаций, банки реализуют индивидуальные планы по модернизации технической инфраструктуры отделений, адаптации сайтов и мобильных приложений, подготовке квалифицированного персонала по работе с данной категорией лиц.

На данный момент составлена "Карта доступности" 204-ёх отделений банков в городах республиканского значения – Астане, Алматы, Шымкенте, в которых частично обеспечена инфраструктура для лиц с инвалидностью.

Так, в отделениях Bereke bank №111 "Нурлытау" (город Алматы, проспект аль-Фараби, дом 13/1) и "Банк ЦентрКредит" №0502 (город Алматы, улица Тимирязева, 42) обеспечен полный и беспрепятственный доступ для лиц с инвалидностью. Они оснащены тактильными обозначениями путей движения, звуковым маяком, поручнями, наклонным подъёмником. Вблизи отделения имеются парковочные места со знаком "Инвалид". На входе в отделение размещена кнопка вызова персонала и мнемосхема для лиц с нарушениями зрения. Входная группа выполнена из ударопрочного материала, на дверях размещены маркировки жёлтого цвета для слабовидящих.

Внутри помещения лица с инвалидностью могут передвигаться по всему пространству отделения: отсутствуют пороги и бортики. В тех отделениях, где невозможно установление пандусов, есть гусеничные подъёмники. Также в отделениях предусмотрена туалетная комната, адаптированная для лиц с инвалидностью, путь движения до которой оснащён тактильными обозначениями.

Отмечается, что работники операционного отдела банка прошли обучение по обслуживанию лиц с инвалидностью и готовы оказать ситуационную помощь таким клиентам.

Система электронной очереди имеет звуковое сопровождение, адаптированное для слабослышащих и слабовидящих клиентов. В отделении имеется специализированная касса для лиц с инвалидностью, соответствующая техническим нормам.

В этих отделениях в 2023 году сотрудники планируют установить адаптированные для колясочников банкоматы необходимой высоты, для слабовидящих и слабослышащих клиентов с шрифтом Брайля и голосовым сопровождением.

Входная группа отделения Kaspi Bank в Алматы по улице Тимирязева, 40 оборудована кнопкой вызова, мнемосхемой из ударопрочного стекла, звуковым маяком. Ввиду невозможности установления пандуса для доступа лицам с инвалидностью, в отделении установлены гусеничные подъёмники "Барс", что соответствует статье 25 Закона "О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан".

Отделение оснащено сурдо-онлайн переводом и специальными планшетами для лиц с ограничением по слуху. Для инвалидов-колясочников, которые не имеют возможности получить банковскую карту, в картоматах установлены эмбоссеры (электронно-механическое устройство, предназначенное для нанесения на карту рельефных символов).

Для кассового обслуживания инвалидов-колясочников используется гусеничный подъёмник, оборудован банкомат соответствующей высоты и диаметра территории для удобного подъезда на коляске. Для незрячих и слабовидящих клиентов подключено программное голосовое обслуживание посредством разъёма для наушников с управлением через пин-клавиатуру таких операций как: "Пополнить Kaspi Gold", "Снять с Kaspi Gold", "Снять с карты другого банка".

По данным банка, в 2022 году были закрыты отделения, где невозможно провести работы по созданию надлежащих условий ЛСИ.

На 2023 год банк планирует установить тактильные дорожки для слабовидящих и незрячих и лифт для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

К 2024 году в Агентстве планируют принять дополнительные меры по продвижению финансовой инклюзии, которые предусматривают создание специализированных отделений банков под потребности каждой категории лиц с инвалидностью во всех регионах Казахстана.

Кроме того, в 2023 году Агентством совместно с Казахстанским институтом стандартизации и метрологии при министерстве торговли и интеграции планируется разработка Социального стандарта, обеспечивающего единые требования по физической и информационной доступности финансовых услуг для лиц с инвалидностью.