Информацию об отзыве двигателя прокомментировали в Air Astana

Авиакомпания Air Astana получила уведомления от производителя авиадвигателей, компании Pratt&Whitney, об отзыве ряда устройств для проведения дополнительной проверки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"Во флоте Air Astana под условия проверки попадает только один двигатель, и авиаперевозчик уже принимает необходимые меры для скорейшей замены этого двигателя. Замена двигателя не повлияет на сеть маршрутов и количество рейсов авиакомпании", - сообщили в пресс-службе.

В компании отметили, что тщательно следят за техническим состоянием каждого самолета во флоте группы компаний, соблюдая международные регламенты и процедуры технического обслуживания.