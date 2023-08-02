Информацию об отзыве двигателя прокомментировали в Air Astana
Сегодня, 17:55
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Сегодня, 17:55Сегодня, 17:55
184
184Фото: pixabay.com
Авиакомпания Air Astana получила уведомления от производителя авиадвигателей, компании Pratt&Whitney, об отзыве ряда устройств для проведения дополнительной проверки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
"Во флоте Air Astana под условия проверки попадает только один двигатель, и авиаперевозчик уже принимает необходимые меры для скорейшей замены этого двигателя. Замена двигателя не повлияет на сеть маршрутов и количество рейсов авиакомпании", - сообщили в пресс-службе.
В компании отметили, что тщательно следят за техническим состоянием каждого самолета во флоте группы компаний, соблюдая международные регламенты и процедуры технического обслуживания.
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