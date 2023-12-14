Информацию о резком снижении численности снежных барсов опровергли в Минэкологии РК

Комитет лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК сообщил, что распространяемая информация о рекордном снижении численности снежных барсов не соответствует действительности, передаёт BaigeNews.kz.

По подсчётам Института зоологии, количество снежных барсов в Казахстане на сегодняшний день составляет более 180 особей.

"Вместе с тем, в Казахстане 10 особей снежного барса были помечены спутниковыми передатчиками. Это стало возможным благодаря масштабной инициативе по сохранению снежного барса Программы Развития ООН в Казахстане и Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее Energyprom.kz сообщило, что численность снежных барсов в Казахстане достигла рекордно низкого уровня. По данным их аналитиков, ещё пять лет назад их число по республике достигало 223 особей, сейчас насчитывается только 99 хищников.