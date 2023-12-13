Численность снежных барсов в Казахстане достигла рекордно низкого уровня

Всего 99 ирбисов, по последним данным, насчитали в Казахстане. Это самый низкий показатель за последние годы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

По данным аналитиков, ещё пять лет назад число снежных барсов в республике достигало 223 особей.

Большая часть территорий обитания снежных барсов относится к приграничным. Животные могут мигрировать в Китай, Кыргызстан и Россию.

Как отмечают аналитики, в силу особенностей учёта снежных барсов, обитающих в труднодоступных горных ущельях, нельзя утверждать, что их истребляют. Ведь факторы уменьшения могут лежать в методологической плоскости.

Главным стрессом для ирбисов остается антропогенное воздействие человека на среду обитания. Во-первых, освоение горных территорий в Алматинской области. Во-вторых, развитие в них неустойчивого туризма.

"Ещё одним фактором снижения популяции может быть незаконная охота на горных парнокопытных, которые, как известно, являются кормовой базой для барсов. Четвёртый фактор влияния также связан с деятельностью человека. По мнению экспертов, ареал ирбисов меняется, когда на прилегающей к местам обитания территории начинается выпас сельскохозяйственных животных, оттесняющих с этих земель диких парнокопытных", - говорится в сообщении.

По данным Центрально-Азиатской программы WWF, на долю Казахстана приходится всего 3% популяции ирбисов.