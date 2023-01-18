"Инфляция порождается не на базарах" - депутаты назвали главную неудачу правительства в 2022 году

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Главной социально-экономической неудачей прошедшего года стала неспособность остановить инфляцию, заявили депутаты Мажилиса. По данным народных избранников, инфляция за прошлый год составила 20,3% и в 3-5 раз превысила заявленную цель 4-6%, передает BaigeNews.kz.

"Реальный рост потребительских цен на товары, определяющих благосостояние большинства граждан, значительно выше. С января по декабрь 2022 года продовольствие подорожало на 25,3% при том что на продукты питания приходится ровно половина расходов домохозяйств. Фактически, происходит возврат к уровню середины 90-х годов. Все издержки галопирующей инфляции вынуждены покрывать граждане с фиксированными доходами", - сообщил Айкын Конуров.

По словам мажилисмена, существуют ряд объективных внешних факторов – в первую очередь, рост глобальной инфляции, которая в этом году, как ожидается, достигнет беспрецедентного значения 7,4%. Но все же ее темпы в два с половиной раза ниже, чем в Казахстане, отметил он.

"Это говорит о том, что решающую роль в галопирующей инфляции играют внутренние факторы. Мы не "импортируем" инфляцию, а успешно "производим" ее сами, благодаря искаженной структуре экономики и цепочек добавленных стоимостей. При этом принимаемые меры не дают никакого результата, цены растут на фоне притока экспортной выручки и общего улучшения внешней конъюнктуры. Ранее вся ставка была сделана на создание так называемой Национальной товаропроводящей системы, предусматривающей строительство оптово-распределительных центров. Но эта инициатива, призванная сдержать рост цен, сама стала жертвой инфляции, поскольку затраты на строительство масштабных ОРЦ оказались неподъемными", - резюмировал депутат.

Конуров считает, что Казахстану требуется коренным образом поменять подходы к управлению инфляцией и заниматься не последствиями, а причинами.

"Пора выйти за узкомонетарные рамки, а также прекратить сводить всю борьбу с инфляцией к рейдам по базарам, наказанию отдельных руководителей и искусственному сдерживанию цен без инвестиций в производство. Инфляция порождается не на базарах, а при выработке приоритетов экономической политики", - заявил он.

Мажилисмен отметил необходимость выработки системных комплексных мер по снижению инфляционного давления на население и экономику, включающих следующие направления:

- повышение производительности труда, особенно в агропромышленном комплексе.

- сокращение непроизводительных расходов в государственном и квазигосударственном секторе.

- снижение производственных издержек, в том числе за счет модернизации критически изношенной энергоинфраструктуры.

- стимулирование сбережений и внутренних инвестиций.