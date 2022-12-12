Инфляция достигнет пика в первом квартале 2023 года - глава Нацбанка

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В этом году экономика и финансовый сектор Казахстана столкнулись с беспрецедентным шоком и развивались в условиях чрезвычайно высокой неопределённости. Об этом на расширенном заседании правительства заявил глава Национального банка Галымжан Пирматов, передаёт BaigeNews.kz.

"Сочетание значительного роста мировых цен на энергоносители, продовольствие и сырьевые товары с перебоями поставок усилили инфляционные процессы. Рост инфляционного давления вызвал быстрое и синхронное ужесточение денежно-кредитных условий центральных банков в мире. Агрессивное повышение ставки ФРС США привело к укреплению доллара США до максимума за последние 20 лет, оказывая давление на валюты развивающихся стран", - сказал глава Нацбанка на заседании с участием президента РК.

Инфляция в Казахстане ускорилась из-за реализации геополитического шока. Годовая инфляция в ноябре достигла 19,6 процента. Наибольший вклад по-прежнему вносит рост цен на продукты питания, который ускорился до 24,1 процента. Непродовольственная инфляция достигла 18,6 процента, рост цен на платные услуги – 14,1 процента.

"Рост инфляции выше республиканского уровня фиксируется в Мангистауской области, городе Астана, Акмолинской, Улытауской и Карагандинской областях. Рост инфляции продолжается на фоне внешнего инфляционного давления, перестройки логистических цепочек поставок, рекордных инфляционных ожиданий, фискального стимулирования спроса и увеличения кредитования. До конца года ожидается повышение инфляции до 20-21 процентов с достижением пика в первом квартале 2023 года", - сказал Галымжан Пирматов.

Он также сообщил о результатах деятельности Банка по всем основным направлениям:

удалось предотвратить дестабилизацию финансовой системы. Оперативные меры Национального Банка позволили сохранить стабильность финансовой системы;

сохранить и повысить доверие к тенговым активам, доведя в октябре депозиты до исторического максимума – 30 триллионов тенге;

обеспечить сбалансированность валютного рынка. Спрос и предложение на рынке определяется рыночными участниками;

сохранить долгосрочную доходность активов под управлением НБРК в положительной зоне, несмотря на существенный отток капитала;

запустить Национальную платёжную систему для обслуживания розничных платежей населения, разработать и успешно провести тестирование технологической платформы цифрового тенге с реальными участниками.

Для стабилизации инфляции Нацбанк продолжает реализацию дезинфляционной денежно-кредитной политики. С учётом воздействия принятых мер и роста реальной ставки по мере смягчения инфляционного давления в 2023 году прогнозируется снижение инфляции до 11-13 процентов.

"Повышение базовой ставки сопровождалось повышением предельных ставок КФГД для тенговых вкладов населения. Совместно с Правительством реализуется Программа защиты тенговых вкладов, предусматривающая начисление компенсации по депозитам физических лиц в тенге. Также в начале года был увеличен максимальный размер гарантийного возмещения по сберегательным вкладам в тенге - от 15 до 20 миллионов тенге. Принятые меры позволили не допустить сокращения тенговых депозитов населения, стабилизировать базу фондирования БВУ, снизить долларизацию депозитов с 38,4 процента в феврале до 35,3 процента в октябре текущего года. Повышая доверие к тенговым активам, стимулируется смена модели поведения населения с потребительской на сберегательную, что способствует снижению инфляционного давления", - добавил Галымжан Пирматов.

Обострение геополитической ситуации и неблагоприятные условия на глобальных финансовых рынках, по его словам, неизбежно воздействовали на динамику национальной валюты. После рекордного ослабления до 512,17 тенге в марте, курс тенге укрепился до 414,79 в мае.

"Улучшение сбалансированности валютного рынка достигнуто за счёт изменения валютной политики Нацбанка путём допущения двусторонней волатильности курса, дальнейшего расширения рыночных принципов валютной торговли. Поддержку тенге также оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, которые составили 4,8 миллиарда долларов, продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в размере 3,9 миллиарда долларов, валютные интервенции НБРК в объеме 1,4 миллиарда долларов. Глобальное укрепление доллара США на фоне агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США оказывает негативное влияние как на валюты развивающихся, так и развитых стран. Индекс доллара США DXY с начала года укрепился на 9,5 процента", - сказал Галымжан Пирматов.

В условиях высоких цен на сырьё в 2022 году ожидается переход текущего счёта платежного баланса в профицитную зону и сохранение в ней за счёт роста экспорта товаров из-за высоких мировых цен на нефть, металлы, уран и зерновые. В 2023 году ожидается профицит текущего счёта на уровне 1,9 миллиарда долларов США и в 2024 году – 1,2 миллиарда долларов.