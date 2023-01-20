Индонезия облегчила визовый режим для граждан Казахстана

Фото: пресс-служба МИД РК

Казахстан включили в список стран, граждане которых вправе получать "визы по прибытию" в Индонезии. Решение принял генеральный директорат по миграции Министерства законов и прав человека, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

"Визу по прибытию" можно оформить в аэропорту после прилёта в Индонезию либо до вылета на сайте molina.imigrasi.go.id . В обоих случаях требуется иметь:

паспорт со сроком действия не менее шести месяцев на момент пересечения границы;

обратный авиабилет либо билет для вылета в третью страну;

сертификат вакцинации от коронавирусной инфекции (как минимум двумя дозами), при этом вакцинация вторым компонентом должна быть произведена не менее чем за 14 суток до дня фактического пересечения границы. Данное требование распространяется на лиц, достигших 18-и лет. Для несовершеннолетних сертификат вакцинации не нужен.

Стоимость "визы по прибытию" - 500 тысяч индонезийских рупий (около 35 долларов). При получении штампа в аэропорту оплата визового сбора осуществляется на стойке "Bank Rakyat Indonesia".

"Виза по прибытию" позволяет находится в Индонезии в течение 30-и суток с возможностью последующего однократного её продления на аналогичный срок в отделении миграционной службы по месту пребывания.