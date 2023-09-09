Индию уже "переименовали" на саммите G20

Индия в эти выходные принимает саммит G20, и приглашение гостям на ужин было разослано от имени "президента Бхарата". СМИ отметили, что премьер Индии Нарендру Моди на первой сессии G20 для обозначения своей страны использовал табличку с надписью "Бхарат" вместо "Индия", передаёт BaigeNews.kz.

Русская служба ВВС задалась вопросом, что означает это непривычное многим наименование и насколько оно новое.

Название "Бхарат" широко используется для обозначения Индии в языке хинди — официальном языке страны, которым владеет относительное большинство её жителей.

Это слово также встречается в принятой в 1949 году Конституции страны, хотя и всего один раз: первый пункт первой ее статьи провозглашает (цитата по английскому тексту): "Индия, то есть Бхарат, будет союзом штатов". Однако в официальных документах на английском языке всегда используется слово "Индия".

И вот теперь правительство Нарендры Моди, видимо, решило изменить эту давнюю практику, и приглашение на ужин в субботу 9 сентября участникам саммита G20 было разослано от имени "президента Бхарата".

А в пресс-релизе по случаю саммита АСЕАН-Индия самого Нарендру Моди называют "премьер-министром Бхарата".

Что касается официального переименования, то индийский парламент может рассмотреть этот вопрос уже 18 сентября.

Слово "Бхарата" на санскрите также означает плодоносную землю и может символизировать культуру.

"Индия была Бхаратой, священной землей индусов, и недаром главные места индуистского паломничества расположены в четырех углах Индии", — писал в 1927 году будущий премьер-министр Индии Джавахарлал Неру.

Правительство утверждает, что смена названия на "Бхарат" поможет стране избавиться от британского колониального наследия.

"Решение использовать название "Бхарат" — это серьёзный удар по колониальному мышлению", — утверждает министр образования Индии Дхармендра Прадхан.

Премьер-министр Нарендра Моди руководит Индией с 2014 года и представляет партию "Бхаратия Джаната парти" (BJP), также находящуюся у власти в большинстве штатов. Эта партия тесно связана с правой военизированной националистической организацией "Союз добровольных слуг родины" (RSS), по мнению которой Индия должна быть "индуистским государством". По данным последней по времени переписи — 2011 года, индуизм исповедовали около 80% индийцев.

Нарендра Моди присоединился к RSS еще подростком и высоко поднялся в ее рядах.

После обретения Индией независимости RSS трижды запрещали. Первый раз — после убийства Махатмы Ганди в 1948 году, когда RSS обвинили в подготовке его убийства. Позже эти обвинения сняли.

Ранее уже сообщалось о том, что Индию, возможно, официально переименуют.

Правительство Моди созвало специальную сессию парламента, которая должна состояться 18–22 сентября. Оппозиционные политики и комментаторы полагают, что на этой сессии будет обсуждаться переименование страны.

Это будет первая сессия в новом здании парламента, где уже есть карта Большого Бхарата. Эта карта включает территории соседних стран, включая части Афганистана, весь Пакистан, Непал, Бангладеш, Шри-Ланку и Мьянму.

Соседи Индии уже выразили в связи с этим официальный протест.

Одновременно к противостоянию с властями готовится и индийская оппозиция.