Индию могут переименовать в Бхарат

Индийские власти могут предложить официально изменить англоязычное название страны на Бхарат – так государство называется на языке хинди, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Данный вопрос может быть вынесен на специальную сессию парламента, которая состоится через несколько дней.

В Конституции Индии говорится, что официальными языками в стране являются английский и хинди. На английском страна называется Индия, а на хинди - Бхарат. Традиционно на официальном уровне использовалось английское название, внутри же страны более распространен вариант "Бхарат".

Согласно основному закону Индии, властям необходимо простое большинство в обеих палатах парламента, чтобы принять резолюцию о переименовании. После этого кабинет министров должен внести поправки в Конституцию как минимум в 10 местах, где в английской версии присутствует формулировка "правительство Индии".