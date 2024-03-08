Индейцы Америки употребляют какао в пищу уже 5 тысяч лет

Международный коллектив палеохимиков и палеогенетиков открыл первые вещественные свидетельства того, что западные и восточные племена индейцев Южной Америки начали употреблять в пищу продукты на базе какао более 5 тыс. лет назад, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"Мы раскрыли сложную историю окультуривания какао, которая свидетельствует о том, что между тихоокеанскими и амазонскими регионами Южной Америки существовали активные торговые связи, которые появились на континенте как минимум в эру среднего голоцена (8-4 тыс. лет назад). Благодаря этим связям фактически все изученные нами древние народы Центральной и Южной Америки употребляли в пищу какао и похожие на него дикие растения", - говорится в исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports.

Группа палеогенетиков и палеохимиков под руководством научного сотрудника Университета Монпелье Клэр Лано пришла к такому выводу при изучении почти четырех сотен черепков глиняной посуды и целых сосудов, найденных археологами в разных регионах Центральной и Южной Америки. На поверхности всех этих артефактов сохранились следы их содержимого, которое ученые изучили при помощи методов палеохимии и палеогенетики.

При проведении этого анализа ученые опирались на простое соображение - плоды какао, а также напитки и блюда на их основе содержат в себе большие количества трех органических молекул теобромина, кофеина и теофиллина. В дополнение к этому исследователи попытались выделить обрывки растительной ДНК из глиняных черепков и изучили структуру обнаруженных в них цепочек нуклеотидов.

Этот анализ указал на то, что следы какао, а также похожих на него растений из рода Herrania, присутствовали в более ста черепках глиняной посуды, которые были найдены фактически во всех регионах Южной и Центральной Америки. Возраст самых древних химических и генетических следов какао, которые были найдены в артефактах колумбийской культуры охотников-собирателей Сан-Хасинто, составляет более 5 тыс. лет.