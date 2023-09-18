Имена ответственных за ЧП на шахте "Казахстанская" назвали в МЧС
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Глава Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов на брифинге назвал имена лиц, ответственных за пожар на шахте "Казахстанская", в результате которого погибли пятеро горняков, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Сырым Шарипханов ранее говорил о том, что по итогам работы правительственной комиссии определена 100% вина работодателя – установлено 28 ответственных лиц, допустивших нарушение законодательства.
"Мы говорим о 28 ответственных лицах, среди них заместитель гендиректора по коммерческим вопросам Винит Мохан, управляющий материально-технического снабжения и технический директор угольного департамента Андрей Белый. Это самые высокопоставленные лица "АрселорМиттал Темиртау". Остальные – это ответственные, работающие на шахте. Но я не могу сказать, взяты они под стражу или нет. Это не относится к нашей компетенции", - отметил он.
Позже главный технический инспектор профсоюза угольщиков "Коргау", член правительственной комиссии Андрей Лукин сообщил, что среди ответственных за пожар 28 лиц - двое граждан Индии и 26 казахстанцев.
"Все они инженерно-технические работники среднего и высшего звена, управленческие работники угольного департамента и самой компании - рабочих среди ответственных нет", - заверил он.
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