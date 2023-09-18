Имена ответственных за ЧП на шахте "Казахстанская" назвали в МЧС

Глава Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов на брифинге назвал имена лиц, ответственных за пожар на шахте "Казахстанская", в результате которого погибли пятеро горняков, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Сырым Шарипханов ранее говорил о том, что по итогам работы правительственной комиссии определена 100% вина работодателя – установлено 28 ответственных лиц, допустивших нарушение законодательства.

"Мы говорим о 28 ответственных лицах, среди них заместитель гендиректора по коммерческим вопросам Винит Мохан, управляющий материально-технического снабжения и технический директор угольного департамента Андрей Белый. Это самые высокопоставленные лица "АрселорМиттал Темиртау". Остальные – это ответственные, работающие на шахте. Но я не могу сказать, взяты они под стражу или нет. Это не относится к нашей компетенции", - отметил он.

Позже главный технический инспектор профсоюза угольщиков "Коргау", член правительственной комиссии Андрей Лукин сообщил, что среди ответственных за пожар 28 лиц - двое граждан Индии и 26 казахстанцев.