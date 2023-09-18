Пожар в шахте "Казахстанская": определена 100% вина работодателя
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Глава МЧС Сырым Шарипханов на брифинге заявил о вине работодателя в аварии на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал", повлёкшей смерти пяти горняков, передает корреспондент BaigeNews.kz.
"17 августа произошла авария на шахте Казахстанская АО "АрселорМиттал Темиртау" в результате которой погибли пять шахтёров. Всего на месте находилось 227 работников, пострадало – 16, которым своевременно была оказана медицинская помощь", - сообщил Сырым Шарипханов.
По его словам, 19 августа Правительством создана специальная комиссия по расследованию причин аварии и гибели работников.
"Комиссией проведены ряд специальных экспертиз технических устройств и оборудования, эксплуатировавшийся на момент аварии (ленточный конвейер, автоматическая система контроля, самоспасатели, аудиозаписи и так далее). Также проведена пожарно-техническая экспертиза для определение технических причин возникновения и распространение пожара", - добавил глава МЧС.
Согласно экспертным заключениям, Комиссией установлены основные причины аварии и группового несчастного случая:
Первое - пожар на угольном конвейере произошел вследствие перехода механической энергии в тепловую, из-за трения ленточного полотна по заклинившему и заштыбованному ролику конвейера.
Второе - отсутствии производственного контроля со стороны инженер-технического состава шахты "Казахстанская".
Также установлено не соблюдение техники безопасности и слабый контроль энерго- механической службы.
Третье - нарушения требований безопасности и норм технической регулирования. Это эксплуатация ленточного полотна без сертификата соответствия.
И последнее - повышенная запыленность рабочей зоны и загазованность воздуха от продуктов горения и горных выработок привело к гибели работников.
Помимо этого выявлены ряд нарушений норм Трудового законодательства.
"По результатам работы комиссии, определена 100% вина работодателя, установлены 28 ответственных лиц, допустивших нарушения законодательства. Для недопущения подобных случаев впредь, комиссией разработаны мероприятия по устранению причин группового несчастного случая", - резюмировал министр.
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