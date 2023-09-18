Пожар в шахте "Казахстанская": определена 100% вина работодателя

Глава МЧС Сырым Шарипханов на брифинге заявил о вине работодателя в аварии на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал", повлёкшей смерти пяти горняков, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"17 августа произошла авария на шахте Казахстанская АО "АрселорМиттал Темиртау" в результате которой погибли пять шахтёров. Всего на месте находилось 227 работников, пострадало – 16, которым своевременно была оказана медицинская помощь", - сообщил Сырым Шарипханов.

По его словам, 19 августа Правительством создана специальная комиссия по расследованию причин аварии и гибели работников.

"Комиссией проведены ряд специальных экспертиз технических устройств и оборудования, эксплуатировавшийся на момент аварии (ленточный конвейер, автоматическая система контроля, самоспасатели, аудиозаписи и так далее). Также проведена пожарно-техническая экспертиза для определение технических причин возникновения и распространение пожара", - добавил глава МЧС.

Согласно экспертным заключениям, Комиссией установлены основные причины аварии и группового несчастного случая:

Первое - пожар на угольном конвейере произошел вследствие перехода механической энергии в тепловую, из-за трения ленточного полотна по заклинившему и заштыбованному ролику конвейера.

Второе - отсутствии производственного контроля со стороны инженер-технического состава шахты "Казахстанская".

Также установлено не соблюдение техники безопасности и слабый контроль энерго- механической службы.

Третье - нарушения требований безопасности и норм технической регулирования. Это эксплуатация ленточного полотна без сертификата соответствия.

И последнее - повышенная запыленность рабочей зоны и загазованность воздуха от продуктов горения и горных выработок привело к гибели работников.