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Имам из Казахстана получил приглашение на обед с президентом США

Сегодня, 18:16
АВТОР
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inform.kz Сегодня, 18:16
Сегодня, 18:16
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Фото: inform.kz

Имама Нурлана Байжигитова пригласили в США на встречу с президентом Джо Байденом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

"Каждый год президент США даёт благотворительный обед. Из нашей страны выбор пал на меня, конечно, по воле Аллаха. Мы намерены посетить обед, представляя интересы нашего государства, внешнюю и внутреннюю политику нашего президента, а также раскрывая нашу духовность, показывая, что история нашего государства велика. Мы полетим туда на следующей неделе", - сообщил Нурлан Байжигитов.

 
 
 
 
 
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Публикация от Дана Нұржігіт (@dana_nurzhigit)

 

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