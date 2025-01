Кандидатуру Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира за защиту прав человека и отстаивание свободы слова. Об этом в своей соцсети сообщил депутат Европарламента от Словении Бранко Гримс, передаёт BaigeNews.kz.

Депутат выразил благодарность тем, кто совместно с ним способствовал выдвижению Маска, а также выложил электронное письмо от Норвежского Нобелевского института, где указывается, что предложение о выдвижении было принято.

The proposal that Mr. Elon Musk, for his consistent support for the fundamental human right of freedom of speech and thus for peace, receives the Nobel Peace Prize 2025, was successfully submitted today. Sincere thanks to all the co-proposers and everyone who helped with this… pic.twitter.com/QdI4fnbzdU