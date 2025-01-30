Кандидатуру Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира за защиту прав человека и отстаивание свободы слова. Об этом в своей соцсети сообщил депутат Европарламента от Словении Бранко Гримс, передаёт BaigeNews.kz.

Депутат выразил благодарность тем, кто совместно с ним способствовал выдвижению Маска, а также выложил электронное письмо от Норвежского Нобелевского института, где указывается, что предложение о выдвижении было принято.

"Сегодня было официально подано предложение о выдвижении Илона Маска на Нобелевскую премию мира 2025 года. Его кандидатура была выдвинута в знак признания его последовательной поддержки фундаментального права человека на свободу слова, а значит, и на мир", - говорится в письме.