Один из ЦОНов в Астане посетила продюсер Яна Рудковская. Она рассказала, за какой услугой обращалась и что её поразило в столице Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"Звезда шоу-бизнеса, которая является уроженкой Казахстана, обратилась за государственной услугой и отметила высокий уровень цифровизации и сервиса в стране. Электронную очередь она забронировала заранее", - отметили в корпорации.

Сама продюсер оказалась под впечатлением от увиденного в Астане.