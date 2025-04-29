  • 29 Апреля, 19:39
  • BAIGENEWS

Яна Рудковская приехала в ЦОН в Астане

Звезда шоу-бизнеса рассказала о цели визита.

Сегодня, 19:28
АВТОР
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скриншот Сегодня, 19:28
Сегодня, 19:28
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Фото: скриншот

Один из ЦОНов в Астане посетила продюсер Яна Рудковская. Она рассказала, за какой услугой обращалась и что её поразило в столице Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"Звезда шоу-бизнеса, которая является уроженкой Казахстана, обратилась за государственной услугой и отметила высокий уровень цифровизации и сервиса в стране. Электронную очередь она забронировала заранее", - отметили в корпорации.

Сама продюсер оказалась под впечатлением от увиденного в Астане.

"Я покупаю недвижимость в Астане. Многие покупают в Дубае, сейчас модно, а я выбираю Казахстан. Помню Астану 9 лет назад. То, что произошло с городом за это время - фантастика. Такой рывок! Какой чистый город! Я поздравляю вас с тем, что у вас не только быстрые технологии, но и чистейший город, порядок, уровень обслуживания. Астана - город будущего", - заключила она.

 

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