Яна Рудковская приехала в ЦОН в Астане
Звезда шоу-бизнеса рассказала о цели визита.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Один из ЦОНов в Астане посетила продюсер Яна Рудковская. Она рассказала, за какой услугой обращалась и что её поразило в столице Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
"Звезда шоу-бизнеса, которая является уроженкой Казахстана, обратилась за государственной услугой и отметила высокий уровень цифровизации и сервиса в стране. Электронную очередь она забронировала заранее", - отметили в корпорации.
Сама продюсер оказалась под впечатлением от увиденного в Астане.
"Я покупаю недвижимость в Астане. Многие покупают в Дубае, сейчас модно, а я выбираю Казахстан. Помню Астану 9 лет назад. То, что произошло с городом за это время - фантастика. Такой рывок! Какой чистый город! Я поздравляю вас с тем, что у вас не только быстрые технологии, но и чистейший город, порядок, уровень обслуживания. Астана - город будущего", - заключила она.
Самое читаемое
- Незаконную добычу руды вели иностранцы в Туркестанской области
- Более 100 млрд выделили на ремонт дорог в Костанайской области - на что пойдут деньги?
- Насколько Астана готова к самому масштабному Параду Победы за последние годы
- Милад Карими завоевал второе "золото" на этапе Кубка мира в Каире
- Кыргызстан поможет обеспечить водой сельхозполя Жамбылской области