Незаконную добычу руды вели иностранцы в Туркестанской области
Задержаны два грузовика.
Сегодня, 16:20
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:20Сегодня, 16:20
128Фото: акимат Туркестанской области
Сотрудники природоохранной прокуратуры Туркестанской области совместно с представителями местных властей и госорганов провели рейд по пресечению незаконной добычи полезных ископаемых и выявили нарушителей, передаёт BaigeNews.kz.
Во время проверки в поселке Хантаги задержаны два грузовика с баритовой рудой. За рулем находились граждане Узбекистана, у них не оказалось никаких разрешительных документов — ни лицензии, ни контракта на добычу.
На место прибыли сотрудники полиции и мобильная группа. Сейчас по факту незаконной деятельности проводится разбирательство/