Сотрудники природоохранной прокуратуры Туркестанской области совместно с представителями местных властей и госорганов провели рейд по пресечению незаконной добычи полезных ископаемых и выявили нарушителей, передаёт BaigeNews.kz.

Во время проверки в поселке Хантаги задержаны два грузовика с баритовой рудой. За рулем находились граждане Узбекистана, у них не оказалось никаких разрешительных документов — ни лицензии, ни контракта на добычу.

На место прибыли сотрудники полиции и мобильная группа. Сейчас по факту незаконной деятельности проводится разбирательство/