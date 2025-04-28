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Незаконную добычу руды вели иностранцы в Туркестанской области

Задержаны два грузовика.

Сегодня, 16:20
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акимат Туркестанской области Сегодня, 16:20
Сегодня, 16:20
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Фото: акимат Туркестанской области

Сотрудники природоохранной прокуратуры Туркестанской области совместно с представителями местных властей и госорганов провели рейд по пресечению незаконной добычи полезных ископаемых и выявили нарушителей, передаёт BaigeNews.kz.

Во время проверки в поселке Хантаги задержаны два грузовика с баритовой рудой. За рулем находились граждане Узбекистана, у них не оказалось никаких разрешительных документов — ни лицензии, ни контракта на добычу.

На место прибыли сотрудники полиции и мобильная группа. Сейчас по факту незаконной деятельности проводится разбирательство/

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