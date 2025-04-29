В Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области принимают усиленные меры по защите от паводков. В селе Долматово основной акцент сделан на укладку мешков с инертными материалами и откачку талых вод, передаёт BaigeNews.kz.

В работах задействованы 93 человека, 14 единиц техники и 7 мотопомп. Уже заготовлено 1250 мешков, из них 1100 размещены на участках с высоким риском подтопления. Все действия находятся под контролем оперативного штаба.

Координацию мероприятий осуществляют руководитель ДЧС Азамат Жунусов, заместитель председателя КГОиВЧ Акылбек Ахметжанов и замначальника ДЧС СКО Мурат Кангужинов. В ликвидации последствий паводков участвуют подразделения МЧС, ДЧС СКО, Астаны, Акмолинской области, сотрудники полиции и местные органы власти.