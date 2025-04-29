Женщину убили в элитном ЖК в Атырау
Подозреваемый задержан.
Сегодня, 21:50
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Сегодня, 21:50Сегодня, 21:50
166Фото: baigenews.kz
Тело женщины со следами насильственной смерти обнаружили в ЖК "Французский квартал" в Атырау, передаёт BaigeNews.kz.
В Бюро по правам человека сообщили, что жертва была менеджером в NCOC.
По предварительным данным, на теле женщины обнаружены ножевые ранения, вскрыт домашний сейф.
В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК - "Убийство". Подозреваемого задержали. Он водворён в изолятор временного содержания.
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