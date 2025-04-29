  • 29 Апреля, 22:42
  • BAIGENEWS

Женщину убили в элитном ЖК в Атырау

Подозреваемый задержан.

Сегодня, 21:50
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 21:50
Сегодня, 21:50
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Фото: baigenews.kz

Тело женщины со следами насильственной смерти обнаружили в ЖК "Французский квартал" в Атырау, передаёт BaigeNews.kz

В Бюро по правам человека сообщили, что жертва была менеджером в NCOC. 

По предварительным данным, на теле женщины обнаружены ножевые ранения, вскрыт домашний сейф.

В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК - "Убийство". Подозреваемого задержали. Он водворён в изолятор временного содержания.

 

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