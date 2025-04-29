Мунайлинский районный суд вынес приговор индивидуальному предпринимателю Даметкен Шакеновой, обеспечивавшей питание в школе. В сентябре прошлого года там произошло массовое отравление учеников. Женщину признали виновной в нарушении санитарных норм, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Её приговорили к одному году лишения свободы. Суд также постановил взыскать с подсудимой компенсацию в размере 3 миллиона 750 тысяч тенге в пользу 22 потерпевших. Кроме того, Шакенова лишена права заниматься предпринимательской деятельностью в сфере общественного питания сроком на три года.

По словам председателя суда Серика Наурзбаева, вина обвиняемой подтверждена материалами дела, включая экспертные заключения, протоколы осмотра места происшествия, очные ставки и показания свидетелей. Суд учёл в качестве смягчающего обстоятельства отсутствие судимостей. Отягчающих факторов не выявлено.

Во время оглашения приговора подсудимая не смогла сдержать эмоций. Ранее гособвинение запрашивало для неё два года лишения свободы.

Напомним, инцидент произошёл в сентябре 2024 года в одной из школ Мунайлинского района Мангистауской области. В результате отравления пострадали 460 учащихся. Расследование установило, что один из работников столовой был носителем стафилококка, а у части сотрудников санитарные книжки оказались поддельными.