Крупный пожар потушили в Астане
Площадь возгорания составила 280 квадратных метров.
Сегодня, 18:45
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Сегодня, 18:45Сегодня, 18:45
117Фото: МЧС РК
Пожар произошёл на одном из складов в Астане. На тушение огня ушло несколько часов, передаёт BaigeNews.kz.
Как уточнили в МЧС РК, возгорание прессованных пластиковых отходов произошло в районе Байконыр по шоссе Алаш в отдельно стоящем ангаре. На месте было создано два боевых участка. Информация о пострадавших на канал 112 не поступала.
Ликвидировали огонь на площади 280 квадратных метров.
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