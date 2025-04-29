Пожар произошёл на одном из складов в Астане. На тушение огня ушло несколько часов, передаёт BaigeNews.kz.

Как уточнили в МЧС РК, возгорание прессованных пластиковых отходов произошло в районе Байконыр по шоссе Алаш в отдельно стоящем ангаре. На месте было создано два боевых участка. Информация о пострадавших на канал 112 не поступала.

Ликвидировали огонь на площади 280 квадратных метров.