  • 29 Апреля, 19:39
  • BAIGENEWS

Крупный пожар потушили в Астане

Площадь возгорания составила 280 квадратных метров.

Сегодня, 18:45
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 18:45
Сегодня, 18:45
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Фото: МЧС РК

Пожар произошёл на одном из складов в Астане. На тушение огня ушло несколько часов, передаёт BaigeNews.kz.

Как уточнили в МЧС РК, возгорание прессованных пластиковых отходов произошло в районе Байконыр по шоссе Алаш в отдельно стоящем ангаре. На месте было создано два боевых участка. Информация о пострадавших на канал 112 не поступала.

Ликвидировали огонь на площади 280 квадратных метров.

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