Три человека погибли в результате стрельбы в Швеции
Полиция разыскивает подозреваемого.
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В шведском городе Уппсала произошла стрельба, в результате которой погибли три человека. Как сообщает агентство TT, полиция начала расследование по статье "убийство" и разыскивает одного предполагаемого преступника, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters.
По данным правоохранительных органов, сигналы о стрельбе поступили от местных жителей, услышавших выстрелы в центре города. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Очевидцы рассказали телеканалу SVT, что слышали не менее пяти выстрелов и видели, как прохожие в панике искали укрытие.
Это уже не первый случай массового насилия в Швеции за последнее время. В феврале в городе Эребру в результате стрельбы в учебном центре погибли десять человек. Тогда стрелком оказался 35-летний мужчина, открывший огонь по студентам и преподавателям.
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