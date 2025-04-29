В шведском городе Уппсала произошла стрельба, в результате которой погибли три человека. Как сообщает агентство TT, полиция начала расследование по статье "убийство" и разыскивает одного предполагаемого преступника, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Reuters.

По данным правоохранительных органов, сигналы о стрельбе поступили от местных жителей, услышавших выстрелы в центре города. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Очевидцы рассказали телеканалу SVT, что слышали не менее пяти выстрелов и видели, как прохожие в панике искали укрытие.

Это уже не первый случай массового насилия в Швеции за последнее время. В феврале в городе Эребру в результате стрельбы в учебном центре погибли десять человек. Тогда стрелком оказался 35-летний мужчина, открывший огонь по студентам и преподавателям.