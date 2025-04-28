Костанайская область в этом году бьет рекорды по ремонту дорог. Речь идет, как о длине ремонтируемых километров дорожного полотна, так и количество средств, выделенных на их переделку. Причем, рекордное количество средств выделено, как на реконструкцию трасс по всей области, так и в самом областном центре. По некоторым видам ремонта Костанайская область вышла в лидеры по Казахстану. И снова, как по объему, так и по деньгам. На что конкретно будут потрачены такие огромные деньги, читайте в материале BaigeNews.kz.

Ремонт дорог по всей Костанайской области начался в этом году намного раньше обычного. Этому способствовало раннее апрельское тепло - весь снег сошел в области практически на Наурыз, и сухая погода. Капитальные, внутриквартальные ремонты, ремонты подъездных путей и реконструкции стартовали в начале апреля, как в самом областном центре, так и по всей области. Неделю назад ход ремонта дорог в Костанае проверил аким региона Кумар Аксакалов - к этому времени переделки были в самом разгаре.

В числе самых проблемных по областному центру оказались улицы Сьянова, Курганская, Герасимова, Садовая, Кооперативная, Сибирская. На улице Сьянова большой ремонт не могут закончить с 2019 года. Из-за проблем с подрядчиком договор пришлось расторгнуть, а новый никак не может закончить ремонт.

"По улице Сьянова не просто идет ремонт, ее расширяют до 14 метров, под ней полностью меняются коммуникации, а на самой улице установят более 100 фонарей освещения, -пояснили нам в офисе нового подрядного ТОО "Арвис". - Это огромная реконструкция, на которую выделили более 1,5 млрд тенге. Прошлый подрядчик с ней не справился, но мы все сделаем в срок, к сентябрю этого года улицу сдадим в эксплуатацию".

На улице Курганской последний раз ремонт был в 2016 году, поэтому ее тоже включили в план реконструкции. Улица Герасимова не видела ремонта с 2012 года, а Садовая, Кооперативная, Сибирская стоят без ремонта 40 с лишним лет.

"В этом году на ремонт улиц Костаная выделили более 9 млрд тенге. Это рекордная сумма средств. За эти деньги планируют отремонтировать не только самые старые и не видящие по несколько десятков лет улицы, но и дворы, подъездные пути во дворы. И особое внимание уделить улицам, на которых никогда не было асфальта", - сообщил заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области Булат Сейдахметов.

В ведомстве уточнили, что 9,1 млрд тенге на ремонт дорог областного центра - это в два раза больше средств, чем было выделено в прошлом году. За эти деньги планируют обновить больше 90 улиц, 49 дворов и десятки подъездных путей. В числе приоритетных улицы, на которых асфальта не было даже во времена Советского Союза.

Многие улицы в Костанае, на которых никогда не было и до сих пор нет асфальта, еще остались, хотя за последние 10 лет их стало гораздо меньше. Впервые на ремонт таких улиц обратил внимание аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, который занял пост главы региона в 2015 года. Когда он проинспектировал улицы без асфальта, то сообщил, что из-за некоторых город ему "было стыдно смотреть в глаза людям", так как по улицам не могли проехать ни скорая, ни пожарная машины.

Тогда глава региона поручил провести на них ремонт методом холодного ресайклирования. Метод заключается в снятии старого асфальта и перемалывании его в крошку. Затем крошку смешивают с цементом и битумом и кладут на улицы без асфальта. С 2015 по 2018 годы в Костанае с помощью этого метода впервые положили асфальт более, чем на 100 улицах. К концу 2020 года, когда Мухамбетов покинул пост акима Костанайской области, а количество улиц, на который впервые появился асфальт, превысило уже 150.

С тех пор власти региона продолжают использовать метод холодного ресайклирования, который помогает качественно укладывать асфальт.

"Метод холодного ресайлкирования, действительно, хорошо себя зарекомендовал, как на тех улицах, где никогда не было асфальта, так и на тех, где очень старый асфальт, поэтому будет продолжать его использовать и в этом году", - подтвердили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области.

Помимо рекордных 9,1 млрд тенге, выделенных на ремонт улиц в Костанае, на реконструкцию трасс по всей области выделили тоже немалую сумму - 93, 5 млрд тенге, что на 20 с лишним миллиардов больше, чем выделяли в прошлом году. В эту сумму входит и ремонт подъездных путей к поселкам и селам Костанайской области. Сумма составляет 38 млрд тенге и тоже рекордные - это самые большие средства, выделенные по стране, другие области получили на эти цели гораздо меньше.

"Суммы выделены большие, масштабные ремонты уже идут по всей области. Всего планируем отремонтировать около 1300 км и около 80 улиц по региону", - сообщил руководитель отдела эксплуатации дорог Костанайского филиала АО НК "КазАвтоЖол" Еркен Жаппасов.

Самым большим участком, на котором пройдет ремонт, является 87-километровый отрезок от Аркалыка до границы с областью Улытау. Участок не только связывает южные и северные области страны, но и предоставит прямой выход из южных регионов Казахстана в Россию.

Сейчас из-за ужасного состояния этой трассы, водители вынуждены объезжать ее, делая огромный крюк длиной в 400 километров. Правда, весь 87-киломтеровый участок в этом году точно не закончат. В прошлом году отремонтировали всего 10 км, в этом планируют сделать чуть больше, но объем работ все равно еще очень большой, поэтому ремонт растянется на несколько лет.

Зато в этом году точно завершат ремонт еще одного проблемного участка дороги от села Узунколь до границы с Северо-Казахстанской областью. Общая протяженность участка - 70 км, 60 из которых уже отремонтированы. Оставшиеся 10 километров планируют завершить в этом году. Этот отрезок дороги также соединяет Казахстан с Россией и выходом на пограничный пункт Жанажол.

От поселка Сарыколь до границы с Северо-Казахстанской областью в этом году тоже завершат ремонт 28-километрового участка трассы. Помимо трасс, в регионе реконструируют автомобильный мост на отрезке Костанай-Сурган.

Начался ремонт и на 25-километровом участке автодороги Костанай-Рудный. Ремонт этого участка волнует больше всего, ведь на нем очень интенсивное движение - областной центр и город горняков расположены друг от друга всего в 40 км, поэтому поток машин на этом отрезке всегда огромный. Кроме того, с 28 апреля, этот участок стал платным. Несмотря на сообщения о том, что введение платы за проезд по этому участку хотят отложить до осени, пока не отремонтируют 25-километровый отрезок, в "КазАвтоЖол" нам сообщили, что он уже стал платным.

"С сегодняшнего дня, согласно Приказу министерства транспорта и автомобильных дорог РК, участок Костанай - Рудный, а также Рудный - поворот в район Беимбета Майлина, не доезжая Аятского моста, и участок Тобол - Денисовка должен стать платным для легковых автомобилей. Но начали ли взимать плату, я не знаю, вам нужно обратиться в дирекцию платных дорог", - подтвердил Еркен Жаппасов.

Он уточнил, что на выезде из Костаная установили специальную арку с камерами видеонаблюдения. С сегодняшнего дня они должны были начать фиксировать номера автомобилей, который пересекают этот участок. Проезд по маршруту Костанай-Рудный для легковых автомобилей составляет 90 тенге, по маршруту Рудный - Аятский мост - 40 тенге. Кроме того, для водителей грузовых автомобилей платным стал гораздо больший отрезок - от Костаная до Троицка - города в Российской Федерации, с которым граничит Костанайская область. Оплата для фур и грузовых гораздо больше и зависит от грузоподъемности.

Больше всего водителей возмущает качество участков дорог, на которых установили арки для взимания оплаты и то, что на некоторых идет ремонт.

"Конечно, мы знали, что участок дороги станет платным, но, надеялись, что его сначала приведут в порядок, полностью отремонтируют, а потом начнут брать деньги", - говорит водитель фуры Кайрат Бимолдин.

Мужчина регулярно ездит в Россию за товаром, грузоподъемность его фуры больше 25 тонн, но пока он даже не знает, сколько ему придется платить.

"Я ежедневно совершаю несколько рейсов из Костаная в Рудный и обратно, - говорит водитель такси-индрайвер Азамат. - Ехать полчаса туда и полчаса обратно, желающих всегда много, поэтому быстро набрать машину не проблема. Но за десять рейсов в Костанай и обратно в Рудный теперь я обязан заплатить 900 тенге в день. В месяц набежит приличная сумма, конечно, проезд подорожает. Да и было бы за что платить, за ямы, которые не успели залатать?"

На 25-километровый участок от Костаная до Рудного, на котором только начался ремонт, действительно, без слез не взглянешь. Очень много ям, колеи, неровный асфальт.

"Водители знали, что участок будет платным, а то, что его не успеют отремонтировать к моменту ведения оплаты - обычная практика, - утверждает представитель костанайского филиала "КазАвтоЖол" Еркен Жаппасов. - Мы же не можем отремонтировать платные участник дорог навечно, на них все равно будут идти ремонты и одновременно взиматься оплата. Такая же ситуация сейчас на трассе Астана-Балхаш, идет ремонт, но она уже стала платной".

Жаппасов уточнил, что для водителей рейсовых автобусов, которые субсидируются из бюджета и перевозят пассажиров в отдаленные поселки, платные дороги останутся бесплатными. Но для этого перевозчикам нужно обратиться в дирекцию платных дорог, предоставить все документы и регистрацию индивидуального предпринимателя. Для грузовых машин, которые регулярно курсируют из Костаная в Россию, по словам Жаппасова, также предусмотрены скидки за проезд по платным дорогам.

В дирекции платных дорог нам сообщили, что с сегодняшнего дня стал платным только один участок дороги - станция Тобол - Денисовка.

"На участке Костанай - Рудный и Рудный - Аятский мост специальные арки установлены, но оплата с водителей временно не взимается, - уточнила диспетчер департамента платных дорог КазАвтоЖола. - Решили отложить оплату до завершения ремонта дороги. Когда закончится ремонт на этом участке, точно сказать не могу".

Так что водители легковых и грузовых автомобилей пока могут вздохнуть спокойно, но ненадолго. Очевидно, что ремонт небольшого 25-километрового участка от Костаная до Рудного закончат к осени. И насколько качественным будет ремонт и насколько его хватит, никто не знает.

Кстати, что касается, пока единственного участка дороги - станция Тобол-Денисовка, на котором с 28 апреля ввели оплату, то он тоже не в самом лучше состоянии. При съезде с Тобольского путепровода уже образовалось много ям, а на отрезке дороги от станции Тобол до Лисаковска уже несколько раз латали дорожное полотно. Но раз в "КазАвтоЖол" уточнили, что "это обычная практика" взимать деньги и параллельно делать ремонты, значит, водителям придется либо смириться, либо ратовать за изменение закона и такой практики.

Автор фото: Рената Актаева.