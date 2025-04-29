На севере Казахстана разбушевалась непогода: шквальный ветер с порывами до 30 метров в секунду наносит серьёзный ущерб. В Северо-Казахстанской и Костанайской областях повалены деревья, повреждены здания, автомобили и инфраструктура. В целях безопасности школьников экстренно перевели на дистанционное обучение. Однако избежать трагедии не удалось, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

В городе Булаево погибла 69-летняя женщина — на неё на кладбище упало дерево. Удар оказался смертельным.

Очевидцы в Костанайской области сообщают о разрушенных автомобилях: ураган буквально вырывает деревья с корнями, а крыши с домов — как бумагу. Пострадали и припаркованные авто — некоторые из них оказались под упавшими стволами. На трассах переворачиваются даже тяжёлые грузовики.

Серьёзные разрушения зафиксированы в Петропавловске. Ураган повредил купол Ботанического сада: металлические конструкции и листы поликарбоната рухнули с 15-метровой высоты. По словам директора сада Артура Рязапова, конструкцию сорвало в несколько этапов, и только по счастливой случайности никто не пострадал.

Рязапов отметил, что помимо экстремальной погоды, на ситуацию повлияло и качество строительства. По его мнению, при более надёжной сборке подобных разрушений можно было бы избежать.