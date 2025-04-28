До Парада Победы 7 мая осталось меньше двух недель. Основу расчетов, которые стройными рядами пройдут по улицам Астаны составляют лучшие воинские части Сухопутных войск. В их числе мотострелковые, танковые, инженерные, артиллерийские, а также миротворческие подразделения и вновь сформированные территориальные войска. Особое внимание уделят демонстрации современной бронетанковой техники, включая перспективные образцы вооружения. Съемочная группа BaigeNews.kz отправилась в лагерь подготовки, чтобы показать, как военные оттачивают мастерство в преддверии 80-летия Великой Победы.