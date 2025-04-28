Насколько Астана готова к самому масштабному Параду Победы за последние годы
Журналисты побывали на очередной репетиции.
Сегодня, 17:48
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Сегодня, 17:48Сегодня, 17:48
309Фото: BaigeNews.kz
До Парада Победы 7 мая осталось меньше двух недель. Основу расчетов, которые стройными рядами пройдут по улицам Астаны составляют лучшие воинские части Сухопутных войск. В их числе мотострелковые, танковые, инженерные, артиллерийские, а также миротворческие подразделения и вновь сформированные территориальные войска. Особое внимание уделят демонстрации современной бронетанковой техники, включая перспективные образцы вооружения. Съемочная группа BaigeNews.kz отправилась в лагерь подготовки, чтобы показать, как военные оттачивают мастерство в преддверии 80-летия Великой Победы.