  • 28 Апреля, 19:44
  • BAIGENEWS

Насколько Астана готова к самому масштабному Параду Победы за последние годы

Журналисты побывали на очередной репетиции.

Сегодня, 17:48
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 17:48
Сегодня, 17:48
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Фото: BaigeNews.kz

До Парада Победы 7 мая осталось меньше двух недель. Основу расчетов, которые стройными рядами пройдут по улицам Астаны составляют лучшие воинские части Сухопутных войск. В их числе мотострелковые, танковые, инженерные, артиллерийские, а также миротворческие подразделения и вновь сформированные территориальные войска. Особое внимание уделят демонстрации современной бронетанковой техники, включая перспективные образцы вооружения. Съемочная группа BaigeNews.kz отправилась в лагерь подготовки, чтобы показать, как военные оттачивают мастерство в преддверии 80-летия Великой Победы. 

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