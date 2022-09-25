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Илон Маск запустил интернет-сеть Starlink в Иране
Глава SpaceX и Tesla Илон Маск сообщил о запуске cпутниковой интернет-сети Starlink в Иране, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Rbk.
Маск ответил в Twitter на пост госсекретаря США Энтони Блинкена о публикации Минфином генеральной лицензии, позволяющей предоставить иранцам "более широкий доступ к цифровым коммуникациям для противодействия цензуре со стороны иранского правительства".
"Активирую Starlink", — написал Маск.
23 сентября Министерство финансов США опубликовало генеральную лицензию, после того как иранские власти отключили интернет для большинства граждан на фоне подавления мирных протестов, вызванных смертью студентки Махсы Амини.
Она была задержана за неправильное ношение хиджаба полицией нравов. После задержания девушка впала в кому и через несколько дней умерла.
"В то время как правительство Ирана отключает доступ своего народа к глобальному интернету, Соединенные Штаты принимают меры для поддержки свободного потока информации и доступа к информации, основанной на фактах, для иранского народа", — говорится в сообщении ведомства.
Starlink — проект по созданию системы спутников, цель которой — глобальный доступ к высокоскоростному интернету. Спутники развертывают на орбите высотой 550 км, компания намерена к середине 2020-х годов вывести порядка 12 тысяч таких аппаратов.
Согласно карте на сайте Starlink, сейчас интернет-сеть доступна на территориях Северной Америки, Европы, Австралии, Бразилии и еще нескольких стран. В остальных государствах срок начала работы сети либо назначен на следующий год, либо пока не определен. В том числе метки стоят на территории Антарктики.
В середине сентября Маск заявил, что сеть Starlink компании SpaceX теперь доступна на всех континентах Земли.
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