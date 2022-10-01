Илон Маск представил робота-гуманоида Optimus

Фото: ixbt.com

Генеральный директор Tesla Илон Маск продемонстрировал прототип человекоподобного робота Tesla Bot или Optimus, заявив, что производитель электромобилей сможет производить миллионы таких роботов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ixbt.com.

Робот-гуманоид Tesla Optimus будет стоить менее 20 тысяч долларов. Технические характеристики уже известны.

"Предстоит проделать еще много работы, чтобы усовершенствовать Optimus и доказать это", — сказал Маск на мероприятии "День ИИ", организованном производителем электромобилей в офисе Tesla в Пало-Альто, Калифорния, где был продемонстрирован робот.

Прототип модели, который был разработан ещё в феврале, вышел на сцену, чтобы помахать присутствующим и станцевать перед ними. Tesla также показала видео, на котором робот выполняет простые задачи, такие как полив растений, переноска ящиков и подъем металлической арматуры на производственной станции в Калифорнии.

Другие автопроизводители, в том числе Toyota Motor и Honda Motor, разработали прототипы роботов-гуманоидов, способных выполнять сложные действия, например, бросать мяч в баскетбол, а производственные роботы от ABB и других компаний являются основой автомобилестроения. Но Tesla — единственная, кто продвигает рыночные возможности робота для массового рынка.

фото: ixbt.com

Маск, который ранее говорил о рисках искусственного интеллекта, сказал, что массовое развертывание роботов может "преобразовать цивилизацию" и создать "будущее изобилия, будущее без бедности". Но он считает важным, чтобы акционеры Tesla играли роль в проверке усилий компании: "Если я сойду с ума, вы можете меня уволить. Это важно".

Миллиардер также планирует выпустить женскую версию робота.