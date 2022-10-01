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ixbt.com Сегодня, 18:45
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Фото: ixbt.com

Илон Маск представил робота-гуманоида Optimus

Генеральный директор Tesla Илон Маск продемонстрировал прототип человекоподобного робота Tesla Bot или Optimus, заявив, что производитель электромобилей сможет производить миллионы таких роботов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ixbt.com.

Робот-гуманоид Tesla Optimus будет стоить менее 20 тысяч долларов. Технические характеристики уже известны.

"Предстоит проделать еще много работы, чтобы усовершенствовать Optimus и доказать это", — сказал Маск на мероприятии "День ИИ", организованном производителем электромобилей в офисе Tesla в Пало-Альто, Калифорния, где был продемонстрирован робот.

 

Прототип модели, который был разработан ещё в феврале, вышел на сцену, чтобы помахать присутствующим и станцевать перед ними. Tesla также показала видео, на котором робот выполняет простые задачи, такие как полив растений, переноска ящиков и подъем металлической арматуры на производственной станции в Калифорнии.

Другие автопроизводители, в том числе Toyota Motor и Honda Motor, разработали прототипы роботов-гуманоидов, способных выполнять сложные действия, например, бросать мяч в баскетбол, а производственные роботы от ABB и других компаний являются основой автомобилестроения. Но Tesla — единственная, кто продвигает рыночные возможности робота для массового рынка.

фото: ixbt.com

Маск, который ранее говорил о рисках искусственного интеллекта, сказал, что массовое развертывание роботов может "преобразовать цивилизацию" и создать "будущее изобилия, будущее без бедности". Но он считает важным, чтобы акционеры Tesla играли роль в проверке усилий компании: "Если я сойду с ума, вы можете меня уволить. Это важно".

Миллиардер также планирует выпустить женскую версию робота.

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#роботы #наука #Илон Маск
Журналист
Сегодня, 18:45
129
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