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REUTERS/Joe Skipper Сегодня, 06:35
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Фото: REUTERS/Joe Skipper

Илон Маск поделился способом своего похудения

Американский миллиардер Илон Маск раскрыл секрет своего похудения. Об этом основатель SpaceX и Tesla сообщил в своем Twitter-аккаунте, передаёт BaigeNews.kz.

Бизнесмен поделился, что интервальное голодание помогает ему поддерживать себя в форме. Это чередование периодов голодания с периодами приема пищи. При этом время воздержания длится дольше, чем период приема пищи. Такой способ позволяет контролировать вес, но не количество принимаемых с пищей калорий.

"По совету хорошего друга я периодически голодаю и чувствую себя более здоровым", - поделился Маск.

Бизнесмен отметил, что с помощью такого метода он смог избавиться от 20 фунтов – это примерно девять килограммов.

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#Илон Маск #здоровый образ жизни
Сегодня, 06:35
93
Журналист

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