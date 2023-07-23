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Илон Маск хочет заменить на Х птицу с логотипа Twitter
Очередную реформу в соцсети Twitter задумал её владелец — американский миллиардер Илон Маск, передаёт BaigeNews.kz.
"И скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и, постепенно, со всеми птицами", — написал Маск.
And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds— Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023
Владелец соцсети хочет заменить птицу на Х. Таким образом он видит воплощение несовершенства людей, которое делает их уникальными.
And soon we shall bid adieu to the twitter brand and, gradually, all the birds— Elon Musk (@elonmusk) July 23, 2023
Кроме того Маск пообещал, что если к вечеру будет "достаточно хороший" логотип Х, то уже завтра он "будет запущен во всём мире".
Напомним, Маск купил компанию в прошлом году за 44 миллиарда долларов после долгих колебаний. Он критиковал предыдущее руководство Twitter, а вскоре после покупки компании сократил штат сотрудников с чуть менее 8 тысяч до примерно полутора тысяч человек.
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