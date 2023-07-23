  • 23 Июля, 13:40
  • BAIGENEWS
Дожди, шквал и аномальная жара: каким будет воскресенье для казахстанцев
Замакима Шымкента арестовали на два месяца
"Лучший YouTube канал" и "Лучший подкаст" определят в Казахстане
В одну из школ Актобе будут запускать детей по отпечатку рисунка вен на ладони
Верховный суд поставил точку в деле об озёрах Малый Талдыколь
Вышла третья часть манги с участием Димаша Кудайбергена
Сотрудница дома престарелых Семея рассказала подробности о ситуации с подопечными
120 млн тенге заработала павлодарка спасая жителей от демонов
В Актюбинской области ввели карантин после нападения лисы на ребенка
Племянник олигарха Патоха Шадиева приговорен к 1,5 годам лишения свободы
44-летний сельчанин в СКО угрожал спрыгнуть с водонапорной башни
Центр приема граждан заработал в Астане
Родившегося с пневмонией младенца спасли неонатологи Алматы
Новые случаи кори фиксируют у детей в Мангистау
Казахстанская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Чехии
Что известно о матери, повесившейся на глазах у детей в Алматы
Власти Павлодара ради экологии планируют отказаться от салютов

Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 12:48
108
Сегодня, 12:48
108
Фото: pixabay.com

Илон Маск хочет заменить на Х птицу с логотипа Twitter

Очередную реформу в соцсети Twitter задумал её владелец — американский миллиардер Илон Маск, передаёт BaigeNews.kz.

"И скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и, постепенно, со всеми птицами", — написал Маск.

Владелец соцсети хочет заменить птицу на Х. Таким образом он видит воплощение несовершенства людей, которое делает их уникальными.

 

Кроме того Маск пообещал, что если к вечеру будет "достаточно хороший" логотип Х, то уже завтра он "будет запущен во всём мире".

Напомним, Маск купил компанию в прошлом году за 44 миллиарда долларов после долгих колебаний. Он критиковал предыдущее руководство Twitter, а вскоре после покупки компании сократил штат сотрудников с чуть менее 8 тысяч до примерно полутора тысяч человек.

 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:48
108
Поделитесь:
Наверх