Ильин ответил на жалобы о бездействии МЧС во время паводков в ЗКО

Фото: Baigenews.kz/Алина Алиева

Информацию о неоказании помощи жителям Бурлинского района Западно-Казахстанской области в результате подтопления из-за паводков прокомментировал министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин, передаёт BaigeNews.kz.

“Это не совсем верная информация. У нас наиболее сложная на сегодня ситуация в на западе Казахстана. На сегодняшний день 51 дом подтоплен, 45 — на территории ЗКО и шесть — на территории Актюбинской области. Было эвакуировано более 240 человек, более 20 разместились в пункте временной эвакуации, остальные разъехались по родственникам. Работа по мониторингу ситуации продолжается. 13 из 26 переливов через дорожное полотно уже прекратились", — отчитался министр.

Он также сообщил о том, что в МЧС усилили группировку и направили в регион спасателей. На сообщение о том, что спасателей в затопленных районах нет, министр обещал решить данный вопрос, если данная информация подтвердится.

Напомним, 12 марта аким Бурлинского района из-за угрозы подтопления населённых пунктов и объектов жизнеобеспечения объявил чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба. Всего с момента потепления в Западно-Казахстанской области откачано 103 839 кубометров талых вод, из них за сутки — 25 863 кубометра. Продолжается откачка талой воды в Уральске, а также в Акжаикском, Бурлинском, Таскалинском, Теректинском, Сырымском районах и районе Байтерек.