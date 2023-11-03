Мы должны популяризировать новый бренд "Тюркский мир" - Токаев
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступает с основным докладом на 10-м саммите Организации тюркских государств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Тюркские народы проживают на обширной территории от Байкала до Балканского полуострова. Всем известно, что тюркская цивилизация берет свое начало в Великой степи. Наследником наших общих ценностей является Организация тюркских государств.
Казахстан заинтересован в дальнейшем развитии ОТГ. Нашей общей целью является углубление сотрудничества между тюркскими народами. Мы должны популяризировать новый бренд "Тюркский мир". Только так мы сможем укрепить солидарность тюркских народов и нарастить их потенциал", - сказал Токаев.
Он отметил, что Казахстан как председатель ОТГ придает большое значение активизации мер взаимодействия.
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